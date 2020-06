Inter, ritorno di fiamma per Dzeko: la Roma ha un piano per il bosnaico

C’è ancora l’Inter sulle tracce di Edin Dzeko. Il centravanti della Roma, autore di una splendida doppietta nel match contro la Sampdoria, potrebbe ricevere una nuova offerta dal club nerazzurro di Antonio Conte. Già un anno fa, l’Inter di Conte fece una grossa offerta alla Roma e a Edin Dzeko ma l’affare non andò in porto: il giocatore ha sempre dichiarato di voler restare alla Roma e alla fine ha prevalso anche la sua volontà. Gent v AS Roma – UEFA Europa League Secondo La Repubblica, è… continua a leggere sul sito di riferimento