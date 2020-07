Inter, “rivoluzione” in vista: per restare in panchina Conte ha chiesto 4 cessioni

Dopo un avvio di stagione magnifico l’annata dell’Inter, soprattutto dopo la ripresa del campionato, non ha preso la piega sperata. Tanti i pareggi contro le provinciali, oppure sconfitte clamorose (come quella con il Bologna a San Siro). Ma soprattutto 20 punti persi da situazione di vantaggio: un’enormità. Ed ecco perchè mister Antonio Conte, per restare ancora sulla panchina nerazzurra, ha chiesto una squadra profondamente diversa: più esperienza, senza dimenticare le novità. E in attesa di… continua a leggere sul sito di riferimento