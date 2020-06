Inter-Samp 2-1, le pagelle dei nerazzurri: Eriksen sugli scudi, Lautaro in ripresa

Inter e Sampdoria si affrontano allo stadio San Siro in un match valido per il recupero della 25ma giornata del campionato italiano di Serie A. Handanovic 6: Partita da spettatore non pagante per il portiere. Si oppone come può a Colley, non può niente sulla ribattuta vincente di Thorsby. Skriniar 6.5: Dalle sue parti non si passa. Il centrale limita gli attaccanti della Sampdoria e si propone con pericolosità anche in zona offensiva. SSC Napoli v FC Internazionale – Coppa Italia: Semi-Final… continua a leggere sul sito di riferimento