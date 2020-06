Inter-Sampdoria, ore 21.45: le probabili formazioni della sfida di San Siro

C’è la sfida tra Inter e Sampdoria a chiudere la giornata di recuperi della 25giornata di Serie A, in parte rinviata lo scorso febbraio a causa dell’esplosione della pandemia Covid-19. Appuntamento per questa sera a San Siro con fischio d’inizio alle 21.45. Vediamo insieme le probabili formazioni e le possibili scelte di Antonio Conte e Claudio Ranieri. Inter SCC Napoli v Internazionale Problemi a centrocampo per Conte. Dopo lo stop di Sensi, nella giornata di ieri si è fermato anche Brozovic:… continua a leggere sul sito di riferimento