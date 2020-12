Inter, Sanchez out contro Napoli e Spezia: Conte non rischia Vidal

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in vista della sfida di questa sera che vedrà il Napoli in campo contro l’Inter. In particolare, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte dovrà far a meno di alcuni pedine importanti e tra queste anche il cileno Sanchez. Un annuncio arrivato già ieri in occasione della conferenza stampa consueta:

“Sanchez ha un problema all’adduttore. Vidal è in fase di recupero, ma domani sarebbe un rischio farlo giocare. Hakimi è dei tre quello che ha più chance di recuperare ed esserci domani, farò le valutazioni del caso”.

Inter, le ultime su Sanchez

Una conferma, quindi, da parte del tecnico circa le condizioni del cileno che non ci sarà, quindi, in campo per la sfida al Napoli. Un problema agli adduttori non ancora rientrato e che lo terrà fuori dal gioco non solo nel match contro i partenopei ma anche in occasione della sfida contro lo Spezia nella prossima giornata. Diverso il discorso, invece, per il compagno Vidal che sperava di poter essere disponibile per la sfida al Napoli ma lo staff medico ha deciso di rimandare. Il calciatore tornerà disponibile in occasione del match ai liguri.

