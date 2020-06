Inter-Sassuolo 3-3, le pagelle dei nerazzurri: bene l’attacco, passo indietro per Eriksen

Inter e Sassuolo si affrontano per la giornata numero 28 del campionato italiano di Serie A. La compagine di Antonio Conte deve assolutamente vincere per non perdere ulteriore contatto dalla Juventus capolista. Handanovic 6.5: Incolpevole in occasione del goal subito da Caputo. Una sua prodezza nel finale di gara salva l’Inter. Skriniar 6: Conquista con furbizia il calcio di rigore che consente a Romelu Lukaku di presentarsi dal dischetto per il goal dell’1-1. Nel finale si fa espellere per… continua a leggere sul sito di riferimento