Inter, senti Mourinho: “Eriksen? Non sta giocando bene. Via a gennaio? So quale sarà il suo futuro”

L’allenatore del Tottenham, ​Josè Mourinho, alla vigilia del replay di FA Cup contro il Middlesbrough, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del futuro di Christian Eriksen, giocatore in scadenza di contratto con gli Spurs e molto vicino all’​Inter. Queste le sue parole: “Domani gioca, poi ci sarà un’altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Siamo ai nostri limiti, ma ci sta aiutando. Contro il Liverpool, sono d’accordo che non ha giocato nella miglior maniera. Se mi… continua a leggere sul sito di riferimento