Inter, Sergio Zarate: “Ci sono buone possibilità di vedere Lautaro al Barcellona”

Sergio Zarate, persona molto vicina a Lautaro Martinez che però non fa ufficialmente parte del suo entourage, ha rilasciato un’intervista alla stampa messicana nel corso della quale ha parlato del futuro dell’attaccante dell​’Inter e del suo possibile trasferimento al Barcellona in vista della prossima stagione. Stando alle sue parole ci sono grandi possibilità che il trasferimento in blaugrana del centravanti nerazzurro andrà in porto. È però importante ricordare che le sue sono parole… continua a leggere sul sito di riferimento