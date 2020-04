Il Napoli non è l’unica squadra che, nella prossima sessione di mercato, dovrà rivoluzionare il reparto offensivo. Per l’Inter del ds Marotta, si prospetta una lunga estate. Tranne l’inamovibile Lukaku, l’Inter dovrà prepararsi a molti addii. In primis c’è la questione Lautaro Martinez. Il giovano attaccante argentino sta vivendo una delle sue migliori stagioni, cosa che ha attirato permesso al Barcellona di mettere gli occhi su di lui. In entrata Giroud è sempre un obiettivo, così come Aubameyang, così come Dries Mertens. E proprio il belga è il preferito di Beppe Marotta.

Situazione Mertens e offerta Inter

Mertens non ha ancora rinnovato con il Napoli. La situazione sembra essere in una fase di stallo. Prima dello stop forzato a causa del coronavirus, filtrava grande ottimismo circa la firma su un nuovo accordo, ma ora la situazione ha subito una piccola frenata. Non sembrerebbero esserci gravi problemi, ma l’Inter è alla finestra. Il club neroazzurro avrebbe offerto all’attaccante belga un biennale da 5 milioni di euro a stagione. Ricco, ricchissimo. Che può sancire la parola fine al matrimonio tra il Napoli e Mertens.

The post Inter su Mertens! Il belga è l’opzione preferita di Marotta, la situazione: appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento