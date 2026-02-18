mercoledì, 18 Febbraio , 26

Cani e problemi respiratori, le 12 razze a rischio dal pechinese al boxer

(Adnkronos) - In sovrappeso, con narici ristrette o...

Morbillo, dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra: dilagano gli alert

(Adnkronos) - Il morbillo torna sotto i riflettori...

Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo

(Adnkronos) - Il governo vara un nuovo decreto...

Iran, attacco Usa più vicino: i segnali e lo scenario

(Adnkronos) - L'attacco degli Stati Uniti all'Iran è...
inter,-tegola-per-chivu:-infortunio-per-lautaro-martinez-contro-il-bodo
Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo

Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo

DALL'ITALIA E DAL MONDOInter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Infortunio per Lautaro Martinez. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l’attaccante argentino si è fermato a causa di un problema fisico durante il secondo tempo di Bodo/Glimt-Inter, valida per l’andata dei playoff di Champions League. Ma cos’è successo in Norvegia? 

Accade tutto al 61′. Dopo un’azione offensiva Lautaro comincia a toccarsi la gamba, lamentando un problema muscolare e Chivu non rischia. Dalla panchina si alza Thuram, che lo sostituisce per evitare guai peggiori. 

Martinez torna quindi in panchina, parla con lo staff tecnico dell’Inter, che gli consiglia di tornare negli spogliatoi per un primo trattamento. L’argentino prende quindi la via degli spogliatoi scuro in volto. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.