Inter, testa al mercato: nerazzurri in vantaggio per Tonali, le ultime su Lautaro

L’Inter ha ingranato la marcia ed effettuato un notevole sorpasso sulla Juventus per Sandro Tonali, autentica rivelazione del Brescia nel corso di questa stagione. Il centrocampista classe 2000 non vestirà la maglia delle Rondinelle da settembre in poi, ma resterà in Serie A. Come dichiarato anche dal presidente Massimo Cellino, la volontà di Tonali è di non allontanarsi dall’Italia per poter proseguire al meglio il suo percorso di crescita e conquistare la maglia della nazionale azzurra. Come… continua a leggere sul sito di riferimento