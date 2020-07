Inter-Torino 3-1: le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte

L’Inter torna al secondo posto in classifica grazie alla netta vittoria per 3-1 ai danni del Torino. Le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte. Handanovic 5 – Commette un clamoroso errore in presa area che concede il vantaggio al Torino. Nel resto della partita si rende protagonista di alcune sbavature che lo fanno sembrare irrequieto. Godin 7 – Disputa una buona partita in difesa, poi regala ai compagni un colpo di testa che vale la rimonta e il primo gol in maglia nerazzurra (76’… continua a leggere sul sito di riferimento