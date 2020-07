Inter-Torino 3-1: nerazzurri secondi, spauracchio Serie B per i granata

L’Inter torna a sorridere. Il successo conquistato al Meazza per 3-1 sul Torino permette ai nerazzurri di agguantare il secondo posto in classifica, a pari punti con la Lazio. I granata restano invece inguaiati nella lotta per non retrocedere, a sole quattro lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo. Finalmente l’Inter, finalmente una vittoria. È questo l’unico pensiero dei tifosi nerazzurri, che vogliono godersi i tre punti senza pensare al domani. La squadra di Antonio Conte mantiene il… continua a leggere sul sito di riferimento