Inter, tutti i numeri del 2019: Handanovic il più presente, Lautaro primo per gol

​L’​Inter di Antonio Conte ha chiuso il 2019 nel migliore dei modi, i nerazzurri battendo in casa il Genoa per 4-0 si riconfermano come capolista del campionato di Serie A, a pari punti con la Juventus. Da poco sono stati pubblicati dalla stessa società milanese, in collaborazione con Opta, tutti i numeri di questo 2019. I nerazzurri sono scesi in campo 48 volte, suddivise in 36 partite di campionato, 6 di Champions League, 4 di Europa League e 2 di Coppa Italia, nelle quali hanno vinto per 26… continua a leggere sul sito di riferimento