inter-venezia-5-1,-i-nerazzurri-passeggiano-in-coppa-italia-e-volano-ai-quarti-di-finale

(Adnkronos) – L’Inter vince 5-1 contro il Venezia in Coppa Italia, oggi mercoledì 3 dicembre, e vola ai quarti di finale del torneo. I nerazzurri passeggiano a San Siro contro i lagunari, negli ottavi della coppa nazionale, e guadagnano il passaggio del turno grazie alle reti di Diouf, Esposito e Thuram nel primo tempo e sempre di Thuram e Bonny nella ripresa. Per la squadra di Stroppa, inutile il gol della bandiera di Sagrado, nel secondo tempo. Sorride Chivu, che ottiene ottime risposte dalle seconde linee dopo il successo in campionato contro il Pisa. I nerazzurri affronteranno ora la vincente di Roma-Torino, sfida in programma a gennaio.

Domani in Coppa Italia si giocano altre due partite per gli ottavi: Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21.