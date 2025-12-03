mercoledì, 3 Dicembre , 25

Israele: “Resti consegnati ieri da Hamas non sono dei due ostaggi ancora a Gaza”

(Adnkronos) - I "resti" consegnati ieri da Hamas...

Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Tempo di Coppa Italia per l'Atalanta....

Ucraina, Rubio: “Progressi nei colloqui con la Russia”. Oggi l’inviato Usa incontra Zelensky

(Adnkronos) - Sono stati compiuti "alcuni progressi" nei...

Chi l’ha visto, stasera 3 dicembre: il caso di Liliana Resinovich

(Adnkronos) - Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 3...
Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L’Inter scende in campo in Coppa Italia. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia – in diretta tv e streaming – a San Siro negli ottavi della coppa nazionale. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell’ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.  

Un successo che ha riscattato la cocente sconfitta di Champions League, dove è stata superata dall’Atletico Madrid per 2-1 in pieno recupero. Il Venezia invece ha sconfitto 3-0 il Mantova nell’ultima giornata di Serie B. 

 

La sfida tra Inter e Venezia è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu 

Venezia (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Perez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa 

 

Inter-Venezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

