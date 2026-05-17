inter-verona-1-1,-bowie-rovina-la-festa-nerazzurra

Roma, 17 mag. (askanews) – L’Inter non chiude il campionato con una vittoria e pareggia 1-1 contro l’Hellas Verona a San Siro, in una serata già interamente dedicata alla festa scudetto 2025-26. I nerazzurri passano con Bonny a inizio ripresa, ma vengono raggiunti nel finale dal gol di Bowie.
Nel primo tempo l’Inter domina il possesso ma fatica a creare occasioni nitide. Il Verona si difende e riparte, con Montipò decisivo su Lautaro Martínez e Mkhitaryan. Si va all’intervallo sullo 0-0.
La ripresa si apre con il vantaggio nerazzurro: al 46′ Bonny segna di testa su sviluppo da corner, con deviazione di Edmundsson. L’Inter sfiora più volte il raddoppio con Lautaro Martínez, ancora fermato da Montipò, e con Mkhitaryan.
Nel finale la squadra di casa gestisce pensando già alla festa scudetto, con cambi e ovazioni per i protagonisti della stagione. Ma al 91′ Bowie trova il pareggio che fissa l’1-1 definitivo. Nel recupero il Verona sfiora anche il colpo del 2-1.
Al triplice fischio parte comunque la celebrazione nerazzurra: premiazione dello scudetto e festa che proseguirà per le vie di Milano fino a Piazza Duomo.