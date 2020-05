Inter-Vidal, non si placano le voci: il piano dei nerazzurri per arrivare al centrocampista del Barcellona

Non si placano le voci in merito al presunto interesse da parte dell’Inter nei confronti di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno del Barcellona è da tempo nel mirino dei nerazzurri che a distanza di mesi non mollano la presa su di lui. L’ex centrocampista della Juventus da tempo ha espresso la volontà di lasciare il Barcellona e l’Inter non vuole farsi scappare questa opportunità di mercato. Con le dovute precauzioni però: nelle ultime settimane infatti si è parlato spesso del possibile… continua a leggere sul sito di riferimento