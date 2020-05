Inter-Werner, buone notizie dalla Germania: la clausola può abbassarsi di 10 milioni, il motivo

Con il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico tra tentazione Barcellona e permanenza a Milano, l’Inter studia le ipotesi per l’eventuale post Toro. Uno dei nomi cerchiati in rosso dalla dirigenza nerazzurra resta quello di Timo Werner, bomber classe ’96 del Lipsia e particolarmente attratto da una nuova esperienza in Premier League. RB Leipzig v Tottenham Hotspur – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg Come si legge oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, c’è un retroscena… continua a leggere sul sito di riferimento