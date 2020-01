Inter, Young: “Voglio vincere qui. Conte mi voleva al Chelsea”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Il neo acquisto dell’​Inter Ashley Young ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei primi giorni in nerazzurro, vantando addirittura un doppio esordio in Serie A e Coppa Italia contro ​Cagliari e ​Fiorentina. “Mi trovo molto bene, mi sto divertendo e mi sono sentito subito a mio agio. Giocatori e staff mi hanno accolto bene: è facile inserirsi in un ambiente del genere….

