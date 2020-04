Inter, Zanetti: “Il futuro di Lautaro per me è chiaro. Ritorno di Icardi? Vi spiego la situazione”

“Lautaro è migliorato tanto nell’ultimo anno, anche grazie al lavoro di Conte. Quando lo trattavamo con Milito e lui giocava in Argentina, ricordo quanto credemmo in lui dall’inizio. Io lo vedo felice all’Inter, si identifica con il Club. Abbiamo creduto in lui. Per come lo vedo è felice in nerazzurro, si identifica con l’Inter. Le voci sul Barcellona? Io vedo il suo futuro nerazzurro”. Lo dice Javier Zanetti, vice president dell’Inter intervenuto in diretta Instagram con Espn Argentina per… continua a leggere sul sito di riferimento