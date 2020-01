Inter, Zanetti: “Lautaro è felice qui. Abbiamo scelto Lukaku al posto di Icardi per un motivo”

​Javier Zanetti indimenticato capitano e ora vice-presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a TycSport sul momento dei nerazzurri. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com “Questo è un anno importante per noi, è iniziata una nuova tappa insieme ad Antonio Conte. Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato. Antonio è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza – spiega Zanetti – e in questo momento le cose stanno andando molto bene…. continua a leggere sul sito di riferimento