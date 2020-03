Inter, Zanetti: “Lautaro? Il suo futuro è ancora in Italia. Martinez Quarta? Molto interessante”

Javier Zanetti, ex capitano nonché attuale vice-presidente dell’​Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente radio argentina Radio Continental nel corso della quale ha parlato del problema Coronavirus a Milano ma non solo. “A Milano gli ospedali non bastano, i medici stanno facendo un grande sforzo per salvare delle vite. Nessuno si aspettava questi numeri. La nostra ultima partita è stata con la Juve che ha due casi confermati di Coronavirus. Noi al momento non abbiamo… continua a leggere sul sito di riferimento