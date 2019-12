Inter, Zanetti promuove Lutaro Martinez: “In futuro diventerà ancora più forte!”

​L’​Inter è una delle grandi sorprese della stagione. La compagine allenata da Antonio Conte è prima in classifica insieme alla Juventus e ha intenzione di rinforzarsi in modo importante anche in vista della prossima sessione di calciomercato. Il tecnico salentino ha avuto il grande merito di valorizzare al massimo i calciatori a sua disposizione. Il vice-presidente dell’Inter ed ex capitano dei nerazzurri, Javier Zanetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio La Red… continua a leggere sul sito di riferimento