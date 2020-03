Inter, Zhang cambia la rotta: i nerazzurri dicono addio allo storico marchio Pirelli?

​In un momento in cui il calcio è fermo per via del Coronavirus, StevenZhang si muove su vie alternative, guardando sempre al futuro dell’Inter. Mentre il pallone non gira, in qualche modo bisogna andare avanti, senza certezze su quello che sarà a breve termine ma con i piani ben chiari in testa. Da anni ormai i nerazzurri stanno pianificando una seria e graduale crescita, all’interno di un processo di riorganizzazione tecnica ed economica. I risultati in crescendo sono sotto gli occhi di… continua a leggere sul sito di riferimento