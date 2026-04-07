“Intera civiltà morirà”, Onu allarmata per minacce di Trump a Iran

Guterres: nessun obiettivo giustifica sofferenze ai civili

Nazioni Unite, 7 apr. (askanews) – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si è detto “molto turbato” dalle minacce di Donald Trump contro l’Iran. A riferirlo è stato il portavoce Stephane Dujarric, dopo le parole del presidente Usa secondo cui “un’intera civiltà morirà” se Teheran non accetterà l’ultimatum americano. “Nessun obiettivo militare”, ha aggiunto Dujarric, può giustificare la distruzione delle infrastrutture di una società o l’inflizione deliberata di sofferenze alla popolazione civile.”Il segretario generale – ha detto Dujarric – è molto turbato dalle dichiarazioni che abbiamo sentito ieri, e di nuovo questa mattina, dichiarazioni che lasciano intendere che un intero popolo o un’intera civiltà possano essere chiamati a pagare le conseguenze di decisioni politiche e militari. Nessun obiettivo militare giustifica la distruzione su larga scala delle infrastrutture di una società o il provocare deliberatamente sofferenze alla popolazione civile”.