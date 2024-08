interiorama-e-popolo-meraviglie-insieme-per-elegancia-tropical-tour

Il 16 agosto al Parco di Cafaggio (Livorno)

Roma, 13 ago. (askanews) – Il 16 agosto il “viaggio” estivo dell’Elegancia Tropical Tour degli Interiorama fa tappa al Parco di Cafaggio (LI). Sul palco della prima serata di InCafaggio 2024 con l’Haccade Crew “Il Popolo delle Meraviglie”, gruppo straordinario composto da ragazzi con disabilità nato nel 2023 dal progetto di inclusione della residenza artistica musicale di Guardistallo, organizzato dall’associazione Haccade! APS.

Insieme si esibiranno sulle note di La Cumbia di Guardistallo, brano nato e registrato durante la residenza, e daranno vita a momenti di improvvisazione musicale che faranno ballare e divertire il pubblico.

Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Marche, Puglia, Campania, Toscana, Umbria: sono solo alcune delle regioni che, negli ultimi mesi, hanno accolto gli Interiorama con il loro Elegancia Tropical Tour, che venerdì 16 agosto si fermerà al Parco di Cafaggio (LI), in occasione della prima serata di InCafaggio 2024 (ingresso gratuito – dalle ore 20.00.

Michele Radaelli, Nicolò Vandelli, Valentina Turi, Andrea Fedeli e Nicolò Galimberti saliranno sul palco insieme a Gianluca De Vito Franceschi, Michele Pineschi e Gabriele “Rata” Biondi, già tromba, percussioni e melodica di Casino Royale, Bluebeaters e Ratlock.

“Siamo felicissimi e orgogliosi di ritrovarci sul palco insieme ai musicisti dell’Haccade Crew – commentano gli Interiorama – L’esperienza della residenza è stata bellissima e ringraziamo davvero profondamente l’associazione “i ragazzi del Cafaggio” per aver avuto il desiderio di proporla nel contesto della loro festa annuale. Non vediamo l’ora di salire sul palco”.

Oltre all’improvvisazione musicale, sul palco troverà spazio anche San Isidro (etichetta: Il Piccio Records, distribuzione: Audioglobe), ultimo singolo della band, brano in cui è facile ritrovare tutte le atmosfere e le sonorità che, da sempre, influenzano il sound della formazione e danno ai loro brani il respiro ampio della World Music.

Dopo il live di venerdì, queste le prossime tappe estive confermate del Tour: il 24 agosto al SelvaViva di Turbigo (MI); il 25 agosto al PIN a La Spezia.