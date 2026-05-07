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Internazionali, Basiletti sorpresa azzurra, avanti Paolini e Bellucci
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Internazionali, Basiletti sorpresa azzurra, avanti Paolini e Bellucci

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Roma, 7 mag. (askanews) – Giornata dai due volti per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico arrivano infatti alcune eliminazioni pesanti, a partire da quella di Matteo Berrettini, sconfitto nettamente dall’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 6-3 nel match d’apertura sul Centrale. Una prova complicata per il romano, apparso in difficoltà soprattutto negli scambi da fondo e poco incisivo al servizio.

Le buone notizie per i colori azzurri arrivano però dal tabellone femminile e da Noemi Basiletti, protagonista della sorpresa di giornata. La toscana, classe 2006 e numero 427 del ranking mondiale, supera l’australiana Ajla Tomljanovic per 7-5 6-4 e conquista il secondo turno del torneo. Per la giovane azzurra, proveniente dalle prequalificazioni, si tratta della prima vittoria in carriera a livello Wta. Ora affronterà Elina Svitolina.

Avanza anche Jasmine Paolini. La campionessa in carica soffre più del previsto contro la francese Léolia Jeanjean ma riesce a imporsi in rimonta dopo quasi tre ore di gioco con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4. Successo convincente anche per Mattia Bellucci, che supera l’argentino Roman Burruchaga 6-4 6-4 conquistando così la sua prima vittoria nel tabellone principale degli Internazionali.

Escono invece di scena Federico Cinà, battuto dal belga Alexander Blockx in tre set, e Lorenzo Sonego, sconfitto dal peruviano Ignacio Buse con un doppio 6-3. Stop anche per Francesco Maestrelli contro Roberto Bautista Agut.

Definito intanto anche il primo avversario di Jannik Sinner: il numero uno del mondo debutterà sabato contro l’austriaco Sebastian Ofner, vincitore in due set sullo statunitense Alex Michelsen.

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