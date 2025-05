Internazionali, chi è il tennista preferito del Foro? Non c’è solo Sinner – Video

(Adnkronos) –

Tutti pazzi per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Ma al Foro Italico si incontrano anche fan di tennisti ‘insospettabili’. Mentre il torneo entra nel vivo, in attesa dell’esordio del numero 1 del mondo, un fiume di tifosi e appassionati si muove tra i campi dell’impianto capitolino. Tra match e allenamenti, attenzione particolare per i tennisti azzurri. Ma chi sono i tennisti preferiti?

Un nome, su tutti, domina tra i tanti tifosi intervistati dall’Adnkronos: Jannik Sinner. E non potrebbe essere altrimenti., L’altoatesino, numero uno del mondo, stravince il derby con Matteo Berrettini nel cuore dei tifosi, ma tra i due si inserisce anche un nome a sorpresa: Flavio Cobolli. Tra i tennisti stranieri è Carlos Alcaraz il preferito del Foro, insieme al numero due Atp Alexander Zverev. Qualcuno azzarda Taylor Fritz e c’è chi estrae dal cilindro il nome di Casper Ruud. Menzione speciale per chi, alla top ten del ranking, preferisce una vecchia gloria come il giapponese Kei Nishikori.