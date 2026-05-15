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Internazionali, il Centrale tifa Sinner e urla: “Brava Siglinde”. E lei ride
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Internazionali, il Centrale tifa Sinner e urla: “Brava Siglinde”. E lei ride

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner mania agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il russo Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita interrotta per pioggia nel corso del terzo set e in cui il Centrale si è colorato, come da due settimane a questa parte, d’arancione. Tanti i cartelloni, i cori e le urla per Sinner che hanno riempito la serata del Foro, che non si è limitato però a tifare per il numero 1 del mondo. 

Nel corso del primo set, l’occhio del Centrale si è rivolto infatti alla tribuna d’onore e un tifoso ha urlato: “brava Siglinde”. Lì dove erano seduti i genitori di Sinner, il papà Hanspeter e, appunto, la mamma Siglinde, insieme al fratello Mark e alla fidanzata di Jannik Laila Hasanovic. La reazione della donna, che non si vede spesso sorridere, è stata sciogliersi in una leggera risata. 

Tante le urla durante il corso del match, tra un “daje Jannik” e “forza Sinner”. Nel momento più difficile per l’azzurro, che nel corso del secondo set è sembrato accusare fatica e qualche problema fisico, il Centrale ha intonato il classico “olè olè olè Sinner, Sinner”. 

 

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