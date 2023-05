Internazionali ‘Italia, Sinner avanza al terzo turno

Facile vittoria sul qualificato australiano Thanasi Kikkinakis

Roma, 12 mag. (askanews) – Gli Internazionali d’Italia iniziano nel migliore dei modi per Jannik Sinner. L’azzurro vince all’esordio contro il qualificato australiano Kokkinakis, battuto con lo score di 6-1, 6-4 in un’ora e 18 minuti. Una partita a senso unico, dominata dall’altoatesino che al servizio ha concesso appena 3 punti.

Nel torneo che lo vede partire come ottava forza del tabellone maschile, di cui a sua detta è uno dei favoriti insieme a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Sinner avanza così al terzo turno dove se la vedrà con uno tra l’argentino Sebastian Baez e il lucky loser russo Alexander Shevchenko.

“Esordio sufficiente, sono contento del livello di oggi – le aprtole di Sinner a fine match – Non è stato facile, nel secondo set lui ha servito meglio. Io sono felice di come ho servito, ho avuto tempo per preparare il torneo. Ho un feeling speciale con Roma, spero di essere un esempio per i ragazzi. Sono contento di passare un po’ di tempo con loro. Questo pubblico lo vedo solo una volta all’anno, andare avanti a Roma è sempre un mio obiettivo. Match dopo match cerco sempre di essere pronto”.

