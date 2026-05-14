giovedì, 14 Maggio , 26

Sondaggio politico: Fratelli d’Italia in calo, Pd sale, cresce l’astensione

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia in calo, su il...

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 maggio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Italia e ripescaggio, Iran non riceve visti da Usa e lancia l’ultimatum

(Adnkronos) - L'Italia ha ancora speranze di ripescaggio...

Sinner, quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner in semifinale...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOInternazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale
internazionali,-medvedev-batte-landaluce-e-raggiunge-sinner-in-semifinale
Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista russo ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 in due ore e 24 di gioco al termine di una partita che, durante il secondo parziale, è stata anche interrotta per pioggia. 

Dopo un primo set horror, in cui il giovane spagnolo è riuscito a inanellare un break dopo l’altro, Medvedev ha reagito prendendosi il secondo set 6-4 e portando il match al terzo e decisivo set. Qui la partita è stata equilibrata e il russo si è scontrato con la caparbietà di Landaluce, capace di annullare tre match point nell’11esimo gioco prima di arrendersi 7-5. 

 

Previous article
Femminicidio Giada Zanola, condannato all’ergastolo l’ex compagno
Next article
Sinner, quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv (in chiaro)

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico: Fratelli d’Italia in calo, Pd sale, cresce l’astensione

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia in calo, su il Pd, giù il M5S. Intanto, nel mezzo, cresce il 'partito' dell'astensione. Sono i dati dall'ultimo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 maggio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio. A Bari è stato centrato un '5+1' da 596.800,07 euro....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Italia e ripescaggio, Iran non riceve visti da Usa e lancia l’ultimatum

(Adnkronos) - L'Italia ha ancora speranze di ripescaggio ai Mondiali 2026? Ad oggi, giovedì 14 maggio, l'Iran non ha ancora ricevuto alcun visto dagli...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner, quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto Andrej Rublev nei...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.