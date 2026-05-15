venerdì, 15 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOInternazionali, Medvedev si lamenta per Sinner: cos'è successo
internazionali,-medvedev-si-lamenta-per-sinner:-cos’e-successo
Internazionali, Medvedev si lamenta per Sinner: cos’è successo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Internazionali, Medvedev si lamenta per Sinner: cos’è successo

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Daniil Medvedev si lamenta agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 marzo, il tennista azzurro ha sfidato il russo nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita in cui è sembrato accusare qualche problema fisico. Durante il decisivo terzo set, in campo è sceso il fisioterapista, che gli ha massaggiato la coscia destra. 

Medvedev, vedendo la scena, è sembrato ‘preoccupato’ che il gioco potesse interrompersi. “Non può chiamare un medical time out per i crampi vero?”, “no, per crampi no”, ha risposto la giudice di sedia. Non è il primo momento di nervosismo palesato dal russo. Durante il secondo set, vinto 7-5, Medvedev ha scagliato una pallina con violenza verso l’altro lato della rete, prendendosi i fischi del Centrale. 

Il suo rapporto con il pubblico è stato piuttosto complicato per tutto l’arco del match. Nel decisivo terzo set, prima dell’interruzione per pioggia, qualcuno ha urlato: “Piega le gambe”. Un invito non apprezzato da Medvedev, che si è girato guardando in cagnesco le tribune del Centrale. 

 

Previous article
Internazionali, piove e Sinner litiga con arbitro: “Non voglio scivolare”
Next article
Sinner, da Chiara Ferragni alla fidanzata Laila Hasanovic: vip agli Internazionali

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Uova proteggono il cervello, lo studio: “Consumo regolare riduce rischio di Alzheimer”

(Adnkronos) - Uova 'salva memoria'. Mangiare regolarmente quest'alimento, infatti, potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer. Lo rivela uno studio su 40.000 adulti seguiti per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l’ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci

(Adnkronos) - Questa sera, sabato 16 maggio, andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: chi è senza rischia fino a 400 euro di multa

(Adnkronos) - Obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici da oggi, sabato 16 maggio 2026. Dove si prende la targa? Quanto costano le...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 maggio in nove regioni: piogge, temporali e raffiche di vento

(Adnkronos) - Nuova spallata del maltempo in Italia oggi, con un peggioramento meteo tra temporali e raffiche di vento. Sabato 16 maggio 2026 la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.