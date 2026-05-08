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Internazionali, Musetti punta su Sinner: “È lui il favorito per vincere”
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Internazionali, Musetti punta su Sinner: “È lui il favorito per vincere”

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Jannik Sinner è il favorito per vincere gli Internazionali d’Italia 2026, parola di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha battuto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all’esordio nel Masters 1000 di Roma, ma nonostante la sconfitta di Djokovic, eliminato al secondo turno, non si sente uno dei favoriti: “Io non mi sento uno dei favoriti per la finale, il favorito in questo momento è solo Sinner”, ha detto Musetti in zona mista dopo la vittoria, “i risultati si alternano molto, Zverev è partito con molta continuità. Anche Djokovic comunque veniva da un infortunio e ha fatto fatica anche lui trovare ritmo partita”. 

“Sicuramente è stata una prestazione solida. Lui è un avversario insidioso, poi ho preso un brutto break nel secondo set, ma sono stato bravo a chiudere la partita con autorità”, ha detto l’azzurro commentando il successo con Mpetshi Perricard, “devo dire che mi è piaciuto molto giocare la sera con queste condizioni più lente, che sicuramente aiutano il mio gioco”. 

Obiettivo di Musetti è trovare continuità dopo l’infortunio di Melbourne che ne ha condizionato gli ultimi risultati: “È un discorso più mentale, di convinzione. Quando hai poche partite alle spalle è difficile riuscire ad allenare quei momenti che vivi solo nel match e questo è lo svantaggio che noto negli ultimi mesi”, ha raccontato l’azzurro, “sto cercando di vivere questo periodo con leggerezza e con serenità, anche se con un infortunio di mezzo non è facile. C’è chi riesce subito a rimettersi in marcia, a me ci sta volendo più tempo. Io penso una partita alla volta. Ora ho Cerundolo che è un ottimo giocatore sulla terra”. 

 

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