venerdì, 15 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOInternazionali, semifinali a rischio rinvio? Cosa succede con Sinner
internazionali,-semifinali-a-rischio-rinvio?-cosa-succede-con-sinner
Internazionali, semifinali a rischio rinvio? Cosa succede con Sinner
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Internazionali, semifinali a rischio rinvio? Cosa succede con Sinner

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – La semifinale di Jannik Sinner a rischio rinvio? Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto degli Internazionali d’Italia 2026, con il meteo che però potrebbe stravolgere il programma del Masters 1000 di Roma, che prevede anche la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. 

Il meteo instabile di oggi sulla Capitale mette infatti a rischio il regolare svolgimento delle due partite. Su Roma è prevista pioggia tra le 14 e le 16, e questo potrebbe ritardare la prima semifinale di Darderi, in programma sul Centrale alle ore 15.30. L’eventuale slittamento del match rende ancora più complicato il quadro per Sinner. 

Le previsioni indicano infatti nuovi e più corpose piogge a partire dal tardo pomeriggio, intorno alle 19 e per buona parte della serata romana, proprio quando dovrebbe scendere in campo Sinner. Il match contro Medvedev è infatti in programma a partire dalle 19 e questo rende possibile un eventuale slittamento della sfida a domani. 

Come ribadito anche ieri in conferenza stampa, Sinner non ama scendere in campo tardi, come successo ad esempio a Darderi, che ha terminato il match maratona dei quarti con Jodar all’1.30 di notte. “A me non piace quando i giocatori entrano in campo così tardi. Siamo umani anche noi, poi hai quasi un fuso orario”, aveva detto il tennista azzurro dopo la vittoria con Rublev, “hai trattamento, devi mangiare, c’è la conferenza stampa, tante cose che ti fanno andare a dormire veramente tardi. Quando entri in campo così tardi è anche difficile riuscire a giocare un buon tennis. Grande rispetto per il pubblico che è rimasto, è una cosa incredibile e tra le cose più belle che ci spingono a giocare”. 

 

Previous article
Rai, Giachetti: spero che non mi porteranno fuori dall’Aula con la forza
Next article
Ciliegie regine di maggio, prezzi all’ingrosso -26,2% in 7 giorni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Investopia, Bozzetti (Ffm): “Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciproca”

(Adnkronos) - "Viviamo una fase complessa della storia contemporanea tra tensioni nel Golfo, trasformazioni globali, sfide energetiche che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali, ma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Investopia, A. Fontana: “Lombardia luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento”

(Adnkronos) - "La Lombardia è sicuramente il luogo del lavoro, il luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento, dove si può realizzare...
Uncategorized

Cancro seno, Andos: “Per 1 donna su 3 costi pesano su accesso a cure”

(Adnkronos) - Le spese per raggiungere ospedali e centri di cura rappresentano un peso crescente per le persone con tumore. Il 35% dei pazienti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Internazionali, Gauff vuole… cambiare i punti del tennis: “Non hanno senso”

(Adnkronos) - Coco Gauff 'polemica' con il sistema di punteggio del tennis agli Internazionali d'Italia 2026. La tennista statunitense ha raggiunto, proprio come lo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.