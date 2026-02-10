internet,-capalbo-(naba):-“ecco-come-i-giovani-parlano-di-salute-mentale-con-spot-audiovisivi”

martedì, 10 Febbraio , 26
(Adnkronos) – “All’interno del Triennio di Cinema e Animazione c’è un corso chiamato Advertising, grazie al quale gli studenti hanno la possibilità di lavorare per la prima volta a un vero e proprio progetto richiesto da un cliente esterno, con la supervisione e la protezione di noi docenti”. Un’opportunità resa ancor più stimolante “grazie alla bellissima idea proposta da Fondazione Msd, che ci ha dato un brief molto interessante su tematiche molto importanti come quella della salute mentale, che i giovani conoscono. Gli studenti sono stati a dir poco eccitati all’idea di trasformare questo brief in veri e propri spot audiovisivi”. Lo ha detto Fabio Capalbo, Course leader Triennio Cinema e Animazione presso Nuova Accademia delle Belle Arti di Roma (Naba), parlando della genesi del progetto CAREmotions presentato oggi a Roma in occasione dell’Internet Safer Day, nato in collaborazione tra Fondazione Msd e Naba per esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute. 

“In modo molto rapido, grazie anche all’aiuto dei docenti – ha spiegato Capalbo – i ragazzi hanno sviluppato molte idee e, dato che se ne potevano realizzare solo tre, è stato difficile per la Fondazione Msd scegliere quelle migliori. Le proposte selezionate sono state prodotte e gli studenti hanno accolto questa attività con entusiasmo perché ha permesso loro di fare ciò che amano di più di tutto, andando a realizzare tre video di livello elevato”. 

