Interoperabilità dati Ue, Aidr: bene adesione Gruppo FS a Gaia-X

Nicastri: iniziativa concreta per promuovere infrastruttura federata a livello europeo

Roma, 4 mag. (askanews) – Un’infrastruttura federata di dati a livello europeo, finalizzata allo sviluppo della data economy nel Continente. Il Gruppo FS ha deciso di aderire a Gaia-X, associazione che mira a favorire la promozione di un’infrastruttura a disposizione dei partner aderenti. Il progetto prevede la definizione di regole comuni per il trattamento dei dati all’interno dell’Unione europea, elaborazione di standard comuni per operatori e utenti comunitari, in modo da poter dialogare in maniera omogenea con i grandi player extra-comunitari e promuovere i fattori che garantiscano l’indipendenza e l’autonomia rispetto a giurisdizioni straniere.

“L’adesione del Gruppo, guidato da Luigi Ferraris – sottolinea in una nota il presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri – consentirà di ottimizzare l’impegno di FS nell’offerta di servizi di mobilità sempre più basati sui dati. Questo grazie al fatto che Gaia-X facilita gli scambi di informazioni tra aziende, enti di ricerca ed enti pubblici, nel rispetto dei principi europei e, in particolare, della privacy e della proprietà dei propri dati. L’interoperabilità dei dati è oggi quanto mai prioritaria in ogni ambito di applicazione, poiché consente di ottimizzare le informazioni tra partner, nel rispetto dei requisiti di tutela delle informazioni stesse”.

“Anche la nostra fondazione sta lavorando molto in questa direzione con una serie di iniziative volte alla condivisione di risorse tra pubbliche amministrazioni e strutture sanitarie pubbliche, attraverso la costruzione di infrastrutture dedicate. In questa direzione si sta muovendo anche FS. Come riportato nella nota aziendale, Ferrovie – sottolinea ancora Nicastri – supporterà attivamente la costruzione dell’infrastruttura federata dei dati garantendo l’interoperabilità, la trasparenza e la tracciabilità dei servizi. In questo modo il Gruppo FS avrà modo di valutare ed interagire con i diversi attori del settore della mobilità e potrà essere attore principale nella costruzione della cosiddetta Mobility-As-A-Service multimodale ed integrata tra i vari sistemi di trasporto a livello europeo. Ferrovie dello Stato ha aderito ai data spaces Mobilità, Industria 4.0, Energia e Logistica, Turismo”.

