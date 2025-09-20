sabato, 20 Settembre , 25

Stato di Palestina, Starmer annuncerà oggi il riconoscimento Uk. Domani a New York la conferenza chiave

Ucraina, Russia attacca vicino al confine: la Polonia fa decollare i caccia

Nuove molecole e bersagli, così si evolve la terapia contro l'Alzheimer: il punto

Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli

Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia

Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia

Gli Stati Uniti non hanno partecipato, la Russia non ha gareggiato. Intervision, il festival musicale internazionale voluto da Vladimir Putin a Mosca, è andato in scena con un paio di sorprese e alla fine incorona Duc Fuc, rappresentante del Vietnam. Prima del verdetto, però, è successo un po’ di tutto. La cantante Vassy, che avrebbe dovuto rappresentare gli Stati Uniti, non ha potuto partecipare al concorso, hanno riferito gli organizzatori all’agenzia Tass. 

“Per ragioni indipendenti dagli organizzatori e dalla delegazione degli Stati Uniti, causate da una pressione politica senza precedenti da parte del governo australiano, la cantante Vassy (cittadina degli Stati Uniti e dell’Australia) non potrà esibirsi nello spettacolo finale del concorso”, ha reso noto l’organizzazione. Gli Stati Uniti sono stati comunque considerati ‘partecipanti’ e sono rimasti nella giuria. 

Altro momento particolare quando è salito sul palco Shaman, il cantante scelto dalla Russia. L’artista, al secolo Yaroslav Yuryevich Dronov, si è esibito sulle note di ‘Dritto al cuore’. Shaman, per la cronaca, ha sempre sostenuto pubblicamente la guerra contro l’Ucraina, ha fatto visita alle truppe schierate da Mosca e ha prodotto brani a raffica per esaltare l’identità russa. Dopo lo show a Intervision, il colpo di scena con il comizio. 

“Buonasera a tutti, grazie mille per la calorosa accoglienza. Vorrei fare un annuncio che potrebbe sorprendere. E’ la prima volta che organizziamo questo concorso, ma questa manifestazione ha già una storia alle spalle. La Russia è un paese ospitale e io sono felicissimo di esibirmi con artisti di talento provenienti da tutto il mondo”, ha detto davanti alla platea, con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov presente allo show. “Intervision valorizza le tradizioni e la cultura di ogni paese. “L’ospitalità è parte integrante dell’anima del popolo russo. Chiedo ai numerosi e stimati membri della giuria di non giudicare la mia performance odierna. Rappresento la Russia e la Russia ha già vinto, ha vinto perché siete tutti qui con noi oggi”. 

