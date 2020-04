INTERVISTA a Sossio Aruta terzo classificato del GF Vip 2020. “Licia e Antonio hanno cercato di infangarmi al fine di ottenere visibilità. Ma io ne esco pulito, loro no”

Uno dei protagonisti indiscussi di questa 4° edizione del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Sossio Aruta. In esclusiva per i lettori di SuperGuida Tv risponderà ai nostri microfoni in un’intervista che si annuncia frizzante. Entrato un mese dopo rispetto a tutti gli altri vip, ha dimostrato che dire la verità e schierarsi dalla parte di chi ha ragione, senza pensare alle conseguenze e senza il retro pensiero di avvicinarsi alle persone ritenute più forti, lo ha ripagato ampiamente . Arrivato in finale e battendo al televoto Antonella Elia, uno dei pilastri di questa edizione, si è guadagnato la stima e l’applauso del pubblico a differenza di altri concorrenti che hanno fatto, ammettiamolo, delle figuracce. Sossio, partito in sordina come “supporto” alla “diva” Valeria Marini, si è smarcato ampiamente, per usare un termine calcistico, volando in finale grazie al suo buon cuore. Magari i suoi modi sono discutibili, ma alla base c’è una persona genuina e anche molto simpatica. Il pubblico se n’è accorto, perché il giudizio della gente è sovrano, e lo ha condotto fino alla Finale. Conosciamolo meglio.

Sossio Aruta ai microfoni di Super Guida Tv, l’intervista esclusiva

Sossio, sei stato il primo finalista nonostante tu sia entrato un mese dopo. Te lo aspettavi? E cosa hai provato in quel momento?

Mah, è vero sono stato l’ultimo ad entrare ma per me il terzo posto equivale ad una vittoria, perché al cospetto di altri personaggi molto più famosi di me, che sono entrati l’8 gennaio e non sono neanche arrivati sul podio è stato emozionante, ma soprattutto molto soddisfacente perché mi sono tolto dei sassolini dalle scarpe. In modo particolare nel confronti di qualcuno che mi ha dato del debole.

Hai battuto al televoto finale, Antonella Elia, uno dei pilastri di questa edizione. Molti sul web hanno detto che tutte le fanpage degli ex concorrenti si sono coalizzati contro di lei, premiando te. Pensi sia andata così?

Sinceramente credo che la scelta di Antonella Elia, di mandare in nomination me, insieme a lei, non è stato come lei ha precisato. Alla domanda: “perché hai scelto Sossio, lei dice “Perché è un amico” (ride) alla faccia dell’amico!! Io credo che lei mi abbia scelto pensando di battermi: essendo stato l’ultimo arrivato, ha pensato che avrebbe vinto facile! Ma non ha fatto i conti con il Re Leone, perché chiaramente anche io in passato ho segnato bene per cui anche io fuori ho i miei fans e i miei sostenitori in buon numero. Poi, questo aggiunto al fatto che lei non stava simpatica a molti perché ha litigato quasi con mezza Casa e alla fine ho vinto io!

Antonella Elia, una riscoperta all’interno della Casa. Valeria Marini una delusione?

Prima di entrare nel gioco hai dichiarato che la Elia non ti era molto simpatica, ma poi vivendoci assieme hai capito il suo carattere e il suo modo di fare. Era costantemente provocata e lei ovviamente reagiva. Ci puoi dire cosa pensi di lei e se in effetti è “cattiva” come tutti dicono?

Prima di entrare in Casa mi era molto antipatica, sembrava una strega e che ce l’avesse con le donne – lo dissi anche a lei in Casa – tuttavia poi, mi sono ricreduto. E’ diventata una mia amica, ho fatto un bel percorso con lei tenendo presente che lei, ha un carattere che tiene testa. È molto forte e non te le manda a dire. E’ una persona che ti dice le cose in faccia e certamente reagisce. Quindi diciamo che non era solo colpa sua, ma spesso veniva provocata. Però quello che ho constato è che ha un bel caratterino. Per essere donna non ha peli sulla lingua, tuttavia non posso dire che fosse sempre colpa sua all’interno della Casa. Assolutamente no. Diciamo che molte volte, l’ho visto con i miei occhi, è stata provocata, soprattutto da Fernanda, da Licia perché si erano coalizzate tra loro e la provocavano di continuo. Tanto è vero che mi sono trovato in mezzo ad una lite furibonda tra loro perché Fernanda gli aveva rubato dei biscotti, e quelle erano provocazioni e purtroppo Antonella non riesce a trattenersi e poi fuori dalla Casa passa il messaggio che è una strega!

Valeria Marini sbandierava spesso che fosse la migliore amica di Ursula, tua compagna. E’ veramente così? E come mai lei essendo vostra amica non ha salvato te nella catena di salvataggio? Ci sei rimasto male, vero?

Che Valeria Marini sia la migliore amica di Ursula è scontato: è rimasto tutto uguale. Ho saputo che ha chiamato Ursula, e che è dispiaciuta perché non ha pensato in quel momento a salvarmi perché era convinta che lo facessero gli altri. Quindi alla fine io la conosco, è una buona. Tuttavia in quel momento, istintivamente, ci sono rimasto male. Però conoscendo la persona credo che non l’abbia fatto con cattiveria perché alla fine gli è costata molto caro quella scelta (è stata eliminata). Ad ogni modo, io non ho frenato il mio istinto, ero molto teso, molto preso dal gioco e all’inizio l’ho presa come una mancanza di rispetto. Poi ci ho pensato e mi son detto, “poverina” lei ha pensato così! Sai in quei momenti è un attimo, perdi un po’ la tramontana, ma alla base rimane il massimo rispetto e la massima stima per Valeria Marini. Tant’è vero che ho qui a Casa, esposta in soggiorno, la nostra foto del Calendario in cui eravamo Adamo ed Eva.

Il tuo percorso in Casa è stato lineare: la tua simpatia contagiosa, (strepitose le tue imitazioni di Teresanna e Zequila) e la tua genuinità hanno fatto il resto. Come mai, allora non ci sei tu al primo posto? Che spiegazione ti sei dato quando sei stato eliminato?

Credo che mi abbiano penalizzato due cose: la prima è che sono arrivato dopo e quindi sai gli altri finalisti (Paolo e Paola n.d.r.) sono entrati l'8 gennaio, io invece sono arrivato a metà percorso e credo abbia influito. La seconda invece è che sai benissimo che il Grande Fratello, così come altri reality, sono seguiti sopratutto dai giovani.