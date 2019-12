Intervista doppia: Pupo e Wanda Nara si raccontano a Le Iene | Video Mediaset

Pupo e Wanda Nara sono i protagonisti dell’intervista doppia de Le Iene: dal successo al Grande Fratello Vip 2020.

Il cantante di “Gelato al cioccolato” e la moglie di Mauro Icardi si raccontano ai microfoni de Le Iene a poche settimane dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020 dove saranno opinioni. Non solo, Wanda racconta perché mostrare il fondoschiena funziona sui social, mentre Pupo confida cosa non lo mette sicuramente in imbarazzo.

Ecco il video Mediaset dell’intervista doppia a Pupo e Wanda Nara.

