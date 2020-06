Intervista esclusiva a Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer: “Prima di Don Matteo Terence e mio padre stavano lavorando ad una serie televisiva”

Il suo amore immenso per il padre l’ha spinta a scrivere un libro in cui sono raccolti aneddoti e ricordi. Un padre famoso, un’icona del cinema mondiale, venuto a mancare qualche anno fa ma che è rimasto vivo nel ricordo dei suoi tanti fan. Cristiana Pedersoli, la figlia di Bud Spencer, ha reso omaggio al padre nel suo libro “Bud, un gigante per papà” (Giunti Editore). Un libro nato dalla necessità di compiere un viaggio interiore per condividere con il pubblico lati inediti di Carlo Pedersoli padre. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv,Cristiana ci ha svelato qualche curiosità in più sul suo rapporto con il padre. Bud non amava litigare tanto che gli scontri si contano sulle dita della mano, ci ha rivelato Cristiana. A proposito poi di cinema, la figlia di Bud ci ha raccontato la sua emozione ogni volta che andava a trovarlo sul set: “Papà mi ha portato spesso sul set. I film prima duravano anche tre mesi e pertanto lui trascorreva tanto tempo fuori casa. Ad un certo punto abbiamo imparato ad organizzarci con mamma e a volte assieme ai miei fratelli ci assentavamo da scuola portandoci le insegnanti sul set. Lui era contento di portarci e noi felici di andare con lui“. A proposito poi di Terence Hill, Cristiana ci ha parlato della sua infatuazione adolescenziale e della gelosia del padre: “Era una infatuazione. E’ sempre un sogno per le giovani poter incontrare un bel ragazzo e io ce l’avevo a portata di mano. Non gliel’ho mai detto a papà anche perché lui era molto geloso“. Parlando poi della serie “Don Matteo”, abbiamo scoperto una cosa interessante. Cristiana ci ha infatti rivelato che Terence Hill e Bud Spencer avevano dato vita ad una serie pilota: “C’era stato un progetto ed era stato girato un episodio pilota. Mi sembra si chiamasse “Padre speranza” con papà che faceva il prete. Evidentemente poi per non accavallare le due cose hanno portato avanti il progetto di Terence. Terence e papà erano portatori sani di valori positivi sia nel cinema che nella vita. Anche questo è stato il segreto del loro successo perché sono riusciti a portare loro stessi sullo schermo con la loro semplicità e umiltà“. Sulla vicenda che ha riguardato la rimozione della statua di Bud Spencer dal lungomare di Livorno Cristiana ancora non riesce a vederci chiaro. Parla infatti di disguidi politici e di un immenso dispiacere provato dalla famiglia per questa vicenda: “Non è stata una vicenda piacevole e secondo me credo che ci siano stati dei disguidi a livello politico. Ci ha ferito molto questa cosa e anche mia madre è rimasta molto dispiaciuta del fatto che l’abbiano rimossa. Fossi stata in loro avrei cercato di superare le diatribe personali perché credo che non abbia giovato neanche a loro nei confronti dell’opinione pubblica. Non so se la statua sia stata restituita all’autore ma chiederò perché è una triste storia“. A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa del padre, Cristiana parla di una eredità importante: “L’eredità che ha lasciato papà sono i milioni di fan che continuano ad inondarci di affetto e a mantenere vivo il suo ricordo. Durante il lockdown un fan che ha un mulino ha mandato a mia mamma dei sacchi di farina. E poi l’insegnamento più grande che ci ha lasciato è di accettare la vita come viene cercando di trasformare il negativo in positivo senza mai compatirsi“. Bud era un uomo dal pugno duro e dal cuore grande di cui oggi si sente tanto la mancanza. Un gigante vulcanico che dietro ai cazzotti per i cattivi nascondeva sempre una carezza. Ci manchi tantissimo Bud.

Intervista esclusiva a Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer

Cristiana, dal 17 giugno è uscito in libreria il libro “Bud, un gigante per papà”. Come è maturata l’idea di scrivere questo libro?

E’ maturata molto lentamente e infatti ci ho messi due anni per scriverlo. Ho sentito la necessità di fare un viaggio interiore e di mettere per iscritto un po’ di ricordi e di momenti trascorsi assieme a mio padre. Mi sono resa conto con il tempo che la figura di Bud Spencer è stata predominante in questi anni. Io volevo tirare fuori delle parti di mio padre che nessuno conosceva. Parti che riguardavano il Carlo Pedersoli papà.

Si dice spesso “tale padre, tale figlio”. Vi assomigliavate?

Tra di noi c’era una bellissima affinità e come ripetono spesso mia madre e mio fratello io e papà avevamo lo stesso carattere. Anche papà riscontrava delle similitudini. Infatti mi diceva “io e te siamo uguali e ci possiamo capire”.

Ti portava con lui sui set?

Papà mi ha portato spesso sul set. I film prima duravano anche tre mesi e pertanto lui trascorreva tanto tempo fuori casa. Ad un certo punto abbiamo imparato ad organizzarci con mamma e a volte assieme ai miei fratelli ci assentavamo da scuola portandoci le insegnanti sul set. Lui era contento di portarci e noi felici di andare con lui.

Avete mai avuto qualche scontro?

Era difficile avere degli scontri con lui perché per carattere odiava litigare. Ne abbiamo avuti pochissimi che si ricordano sulle dita di una mano. Una volta io e mio fratello avevamo litigato e lui gli ha assestato una pacca e lo ha sgridato. Poi un’altra volta durante il periodo adolescenziale risposi male ai miei genitori che non mi avevano permesso di uscire. Papà mi sgridò ma dopo dieci minuti tornò il sereno. Lui non sopportava tenere il muso.

C’è un aneddoto che non hai mai rivelato su tuo papà e che ci vuoi raccontare?

Dopo aver scritto il libro me ne sono venuti in mente tanti. Te ne racconto uno. Quando andò per la seconda volta in Sud America andò a fare il bagnino in un albergo molto importante a Caracas. Conobbe il campione venezuelano di nuoto e altri bagnini che conoscevano il suo trascorso organizzarono una sfida ingannando il povero campione che non sapeva nulla. Nella piscina dell’albergo papà batté il campione venezuelano che fece una figura barbina. Lui si divertiva molto continua a leggere sul sito di riferimento