Intervista esclusiva a Cristina Buccino: “Sogno la conduzione de Le Iene e Colorado”

Cristina Buccino, intervista esclusiva

Cristina, assieme a tua sorella Maria Teresa hai da poco lanciato la MCD Beauty Life, una linea di maschere di bellezza. Com’è nato questo progetto?

E’ sempre stato un nostro sogno creare una linea di Beauty. Nella nostra vita professionale e nella nostra esperienza quotidiana di donne, abbiamo sempre usato tantissime creme di bellezza e testato molti prodotti. Siamo tre fan sfegatate della cura della pelle e quindi dopo tanti anni ci siamo dette perché non realizzare finalmente un nostro prodotto creato proprio su misura per le donne come noi? Mariateresa è una vera esperta in Beauty routine pensate che addirittura, in questi anni ha sempre creato dei piccoli protocolli Beauty dispensando consigli anche alle nostre amiche che le hanno sempre chiesto quale prodotto usare e quale fosse quello più performante. Donatella è una biologa e ci ha consigliato quali attivi e sostanze naturali usare nei nostri prodotti.

C’è qualcosa che di tanto in tanto vi fa litigare?

È bellissimo lavorare insieme siamo molto affiatate ed anche se abbiamo caratteri diversi troviamo sempre il modo di confrontarci costruttivamente. Dopo un anno di progettazione e lavorazione grazie ad un team che lavora fianco a fianco con noi, è nata MCD Beauty Life che è stata lanciata sul mercato con le prime maschere di bellezza il 2 maggio, tutto si può acquistare sul nostro shop on line www.mcdbeautylife.com. Stiamo già lavorando ad alcuni nuovi prodotti da inserire nella nostra linea che presenteremo prima dell’estate.

3)Considerando che molti ti conoscono come personaggio televisivo hai incontrato delle difficoltà o delle resistenze per riuscire ad affermarti nel campo dell’imprenditoria?

A volte può succedere che la gente sia diffidente ma per fortuna in questa entusiasmante avventura non ho avuto intoppi, e questo perché probabilmente da subito ho cercato di far capire agli addetti ai lavori ed ai miei followers che ci stiamo mettendo il cuore, stiamo curando ogni minimo dettaglio come dei veri professionisti dovrebbero fare sempre.

In queste ore alcune indiscrezioni parlano di una tua partecipazione assieme a tua sorella Maria Teresa al Grande Fratello Vip. E’ una notizia che corrisponde a verità? Cosa ci puoi dire in merito a questa presunta partecipazione? Hai avuto contatti con la produzione?

Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale alla mia manager. Ogni anno escono nomi di potenziali inquilini della casa più chiacchierata d’Italia e più volte è stato fatto anche il mio nome. La verità è che sono molto concentrata sulla mia nuova azienda alla quale vorrei dare la priorità assoluta.

Se non sbaglio qualche anno fa avevi rifiutato però di partecipare. A cosa è stato dovuto il tuo ripensamento?

Si mi è stato proposto altre volte di partecipare al Grande Fratello. Con la redazione e gli autori ci sono ottimi rapporti ma qualche anno fa quando mi avevano chiamato avevo un progetto in America ed era impossibile conciliare le due cose.

Nel 2016 si era detto che avresti fatto un reality con le tue sorelle sulla scia delle Kardashian. Un progetto che però risulta “congelato”. Ci hai ripensato o è un’idea che ancora ti solletica?

Si tantissimo, mi piacerebbe moltissimo realizzare un reality con loro che racconti la nostra quotidianità e che metta in luce tanti aspetti della nostra personalità che il pubblico non ha ancora visto.

A proposito dell’Isola dei Famosi hai dichiarato in una diretta su Instagram con Vanity Fair che si è trattato di un’esperienza che non rifaresti. Ti sei pentita?

Assolutamente no, è stata un'esperienza incredibile, mi sono messa in gioco totalmente superando le mie paure ed i miei limiti. Purtroppo ho avuto molti problemi di salute a causa di una bruttissima allergia ai mosquitos,