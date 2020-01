Intervista esclusiva a Enrica Musto, vincitrice di “Tu si que vales”: “Alberto è stato per me un grande amico. Il successo l’ha allontanato dalla normalità”

Ha conquistato il pubblico televisivo con il suo talento e la sua dolcezza tanto da aggiudicarsi la vittoria nel programma “Tu si que vales“. Stiamo parlando della giovane cantante Enrica Musto che dopo il successo televisivo è pronta a debuttare con il suo primo singolo. Come annunciato ai fan sulla sua pagina Instagram sembra proprio che Enrica sia alla ricerca di comparse per iniziare le riprese del videoclip ufficiale. Al momento è tutto top secret nonostante la Musto abbia dichiarato di aver ricevuto proposte da alcune importanti case discografiche e non solo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, oltre a raccontarci qualche interessante retroscena sulla sua partecipazione a “Tu si que vales”, Enrica ci ha parlato della sua amicizia con Alberto Urso, ex vincitore di Amici. Una rivelazione che assomiglia ad un amaro sfogo nonostante Enrica continui a serbare un profondo affetto nei suoi confronti.

Enrica Musto, intervista esclusiva

Abbiamo intervistato la vincitrice di Tu si Que Vales Enrica Musto, ecco cosa ci ha raccontato.

1) Enrica, come hai vissuto questa esperienza?

E’ stata una esperienza molto costruttiva a prescindere dal coraggio e dall’impegno. Ho avuto la possibilità di incontrare persone meravigliose a dispetto di chi pensa che il mondo dello spettacolo sia simile ad una giungla. Sono stata fortunata perché anche con i concorrenti abbiamo instaurato un bel rapporto senza avvertire lo spirito della competizione.

2) Com’è stato il rapporto con i giudici?

Avevo tanta paura. Sai, ognuno è severo a modo suo. Il giudizio che temevo di più per maggiori competenze era quello di Rudy Zerbi. Mi ha fatto piacere ricevere bei pareri come quello di Teo Mammucari ed è stato stimolante cimentarmi nel corso della semifinale in una cover di una canzone lirica.

3) Dopo questa esperienza hai avuto contatti con qualche casa discografica o hai ricevuto proposte televisive?

Sono stata contattata da agenzie e case di produzione ma non ho firmato ancora nessun contratto perché sto aspettando di fare una valutazione in base ai miei obiettivi. Anche a livello televisivo mi è stata fatta qualche offerta ma devo ancora vedere bene.

4) Belen di te ha detto che tu non ci hai mai creduto abbastanza e che il tuo ragazzo e tua madre ti hanno sempre incoraggiato. Questa vittoria ti ha dato più sicurezza?

Mi ha incoraggiato di più e mi ha aiutato a credere maggiormente in me stessa. Sono una persona insicura e ho sempre poco fiducia nelle mie capacità. Questa esperienza mi ha regalato una nuova consapevolezza e spero in futuro di raggiungere altri importanti traguardi.

5)Sei molto amica di Alberto Urso, ex vincitore di “Amici”. Ti ha dato qualche consiglio?

Ho studiato un paio di anni canto lirico assieme ad Alberto dallo stesso maestro che poi mi ha accompagnato al pianoforte il giorno della finale di “Tu si que vales”. Ormai però non lo sento più e l’ultima volta che l’ho visto è stato in occasione del suo primo firmacopie dopo la vittoria di “Amici”. E’ un bravissimo artista ed è stato un grande amico. A volte si prendono strade diverse e lui evidentemente ha intrapreso altri percorsi. Se dovessi incontrarlo mi farebbe piacere perché l’affetto non si cancella e si conserva. Lui ha avuto ora successo e quindi si è allontanato dalla normalità.

6) Ti piacerebbe in futuro poter collaborare con lui?

Certo che mi farebbe piacere e considerando che entrambi cantiamo lirica mi farebbe anche comodo. Lo stimo professionalmente e ha acquisito più competenze rispetto a me pertanto avrei solo da imparare. E poi quando ci si conosce si lavora anche in modo diverso.

7)Come mai hai deciso di partecipare a “Tu si que vales” e non ad un talent show come “Amici” o “X Factor”?

Mi ha iscritta al programma mio papà senza che lo sapessi. Poi ho ricevuto una telefonata proprio due giorni dopo che avevo finito di dare degli esami all’università dalla redazione del programma. Risposi dicendo che non avevo fatto nessuna iscrizione e lì per lì pensai che si fossero sbagliati. Poi mio padre mi ha confessato il tutto. Ho deciso allora di provare questa esperienza nonostante all’inizio non fossi molto convinta. Mio nonno mi ha convinto dicendomi che avrei potuto conoscere dei bravi insegnanti e accrescere il mio bagaglio professionale.

8) La strada della lirica in Italia è abbastanza impervia. Si pensa addirittura che sia un genere vecchio.

E’ come quelle persone che hanno dei pareri opposti rispetto al cibo. Una persona non può dire che non gli piace il sushi se nemmeno l’ha mai assaggiato. Lo stesso vale per la musica. Le persone che meno hanno curiosità a conoscere il mondo della lirica o che meno se ne intendono si permettono spesso di esprimere giudizi. Secondo me bisognerebbe conoscerlo a fondo perché non è un genere vecchio. Anzi, secondo me si rivela molto contemporaneo. C’è ancora molto pregiudizio.

9) E’ così difficile gestire il successo che arriva all’improvviso?

Come ho già detto, sono una persona insicura e essere circondata da tanto affetto mi fa davvero strano. Sui social ho ricevuto messaggi belli ma anche critiche. Credo però che questo sia il rischio che si prendono le persone che decidono di esporsi. Dopotutto non possiamo piacere a tutti perché ognuno ha un proprio gusto. Tutto è costruttivo e da questa esperienza posso solo imparare.

10) Sogni anche Sanremo?

Bella domanda. Ho tanti sogni nel cassetto e Sanremo è uno di quelli. Sarebbe una fantastica esperienza anche quella.

11) Quali sono i tuoi obiettivi per il 2020?

Vorrei al momento approfondire gli studi per arrivare a determinati traguardi. Dato che mi sento ancora acerba e la strada da fare è ancora tanta bisogna accettare sia le cose belle che quelle meno belle.

continua a leggere sul sito di riferimento