Intervista esclusiva a Francesca Fialdini: “Ho promesso ai ragazzi delle comunità che sarei tornata a trovarli”

La domenica pomeriggio la vediamo al timone del programma “Da noi a ruota libera” in cui racconta storie di vita quotidiana all’insegna del buonumore e della riflessione. Ora la conduttrice Francesca Fialdini sta per raddoppiare il suo impegno televisivo approdando alla seconda serata di Raitre con “Fame d’amore” una docuserie in quattro puntate incentrata sulle dipendenze dal cibo, in particolare l’anoressia e la bulimia. Nel programma, realizzato in collaborazione con Ballandi, si cerca di indagare cosa si nasconde dietro questi disturbi legati a ferite che riguardano i rapporti affettivi e familiari. Per l’occasione Francesca si è recata in due diverse comunità in cui ha avuto modo di incontrare ragazzi e ragazze alle prese con un percorso terapeutico per uscire dal tunnel dei disturbi alimentari. Sono storie che arrivano dritte allo stomaco e che non mancheranno di emozionare il pubblico a casa come lei stessa ha dichiarato. Un incontro quello con questi ragazzi che è continuato anche al di là della televisione. Francesca ci ha infatti confidato di aver organizzato delle videochiamate con i ragazzi delle comunità e di essersi ripromessa di andarli a trovare non appena ci sarà la possibilità di poter tornare a viaggiare. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a Superguida Tv, oltre a parlarci di questo importante progetto, la bella conduttrice toscana ci ha raccontato qualcosa in più sulla sua esperienza nel programma “Da noi a ruota libera” confidandoci i personaggi che più l’hanno colpita. Al momento non ci sono certezze sul futuro del programma anche se la speranza è che possa essere riconfermato anche per la prossima stagione televisiva. Anche la vita privata procede a gonfie vele nonostante la distanza. Francesca non parla di convivenza e anzi vuole rettificare quanto circolato sul web in questi giorni. E sul suo futuro professionale, esprime un desiderio, quello di dar vita ad un giornale di strada in cui dare la possibilità di esprimersi attraverso la scrittura a tutti coloro che sono emarginati o che vivono situazioni di disagio. Un bellissimo desiderio che noi le auguriamo possa diventare presto realtà perché il vero coraggio sta nel realizzare il sogno di chi non trova la forza per farlo.

Intervista Esclusiva a Francesca Fialdini

Francesca, dal prossimo 11 maggio la vedremo in TV su Raitre con “Fame d’amore”. Perché ha deciso di affrontare questa sfida?

Ho deciso di affrontare questa sfida perché riguarda i nostri ragazzi che non vogliono crescere e diventare grandi e assumersi la responsabilità di trasformarsi in adulti. E’ un tema importante che riguarda il futuro della nostra società.

Considerando la tematica affrontata,non rischia di essere una trasmissione troppo forte?

E’ quello che vogliamo in realtà. E’ importante dare un messaggio forte e amplificarlo attraverso le emozioni di questi giovani perché ci tengono ad essere raccontati nella loro verità. Non abbiamo edulcorato nulla. I loro racconti sono intensi, forti. Questi ragazzi spiegano perché non mangiano o perché mangiano troppo, perché sono infelici e arrivano a pronunciare frasi del tipo “voglio essere una piuma ma la piuma prima o poi vola via”. Giocano con il loro corpo mettendo di fatto a rischio la loro vita. E’ un problema che riguardando milioni di persone in Italia vede molti genitori, insegnanti e adulti incapaci di affrontarlo. Questa docuserie vuole essere un aiuto per trovare gli strumenti necessari per affrontarli.

Ha fatto visita a due diverse comunità, Villa Miralago a Varese e Palazzo Francisci a Todi. Qual è stata la storia che più l’ha colpita?

Tutte le storie mi hanno colpita e non c’è n’è stata una che mi ha emozionato più di un’altra. Mi sono emozionata con tutte e credo che succederà anche a casa. Mi ha colpito molto la storia di Alberto. E’ difficile parlare di disturbi alimentari quando questi riguardano i ragazzi. Tendenzialmente li si associa ad una problematica femminile anche se non è così. Molti uomini soffrono di bulimia e lo tengono nascosto. Mangiano in modo compulsivo e poi si spaccano di attività fisica per consumare più calorie possibili. L’ossessione è sempre la stessa.

Sei rimasta in contatto con questi ragazzi? Vi chiamate e mandate messaggi?

Sì facciamo delle videochiamate con le comunità quando i ragazzi sono tutti riuniti. Manteniamo aperto un dialogo e ci siamo ripromessi di andarli a trovare molto presto appena sarà possibile tornare a viaggiare. Per loro è importante avere un dialogo aperto nei confronti della società in maniera costante. Hanno una grande voglia di essere loro al centro dell’attenzione e da parte nostra avvertiamo il desiderio di farli sentire amati a prescindere se siano ragazze o ragazzi, alti o bassi, bravi o meno bravi a scuola. Il problema che loro hanno è che non si sentono accolti abbastanza ma sono sempre in difetto come non fossero mai all’altezza delle situazioni che gli adulti pongono loro di fronte.

Il Dott. Recalcati definisce l’anoressia e la bulimia malattie dell’amore sottolineando la rilevanza della dimensione affettiva nello scatenarsi di questi mali. Anche nelle storie di questi ragazzi ha riscontrato che la mancanza di fame era correlata ad un vuoto affettivo? Ci si ammala per le carezze risparmiate?

E’ proprio così. Non a caso il programma si chiama “Fame d’amore” e non “Fame di cibo”. Il cibo è solo uno strumento in loro possesso per poter dire noi abbiamo un problema. A volte lo usano troppo altre volte troppo poco. Al centro di tutto ci sono le ferite causate da rapporti non soddisfacenti, rapporti d’amore primari che hanno a fare con la nostra crescita e la nostra sicurezza. Tendenzialmente è un discorso che vale per molte famiglie perché la famiglia è la prima forma di società che incontriamo nel nostro percorso. Nasciamo all’interno di una relazione che è quella tra un uomo e una donna o tra i nostri genitori e il resto del mondo. Questo può avere delle ripercussioni fondamentali sulla vita di ciascuno di noi. E’ un discorso che vale in termini più ampi oggi. Spesso i ragazzini per sentirsi all’altezza del gruppo di amici mettono in gioco anche il loro corpo. Se pensi alle famose challenge, le prove da superare, che continua a leggere sul sito di riferimento