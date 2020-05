Intervista esclusiva a Gabriele Corsi: “La storia che più mi ha colpito? I nonni diventati chef su Youtube”

Come avranno vissuto le coppie e i single questo periodo di isolamento? La convivenza forzata avrà annichilito il sentimento mettendo a nudo le fragilità o avrà reso più saldo il legame? A queste e tante altre domande ha cercato di rispondere Gabriele Corsi al suo ritorno in RAI nella trasmissione “Amore in quarantena” in onda dal prossimo 30 maggio su Raiuno. Un’idea nata proprio dalla sua avventura radiofonica come ci ha rivelato: “Facendo radio mi sono reso conto che la gente aveva voglia di condividere le proprie esperienze. Molti in questo periodo si sono domandati se quello che stava capitando a loro dal punto di vista personale era successo anche ad altri“. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Gabriele ci ha parlato di questa avventura professionale raccontandoci che la storia che più l’ha colpito riguarda una coppia di nonni diventati chef youtuber in periodo di quarantena. “Non avendo più i nonni con i quali sono cresciuto e avendo il coronavirus spazzato via la generazione dei nonni la storia che più mi ha colpito e che racconteremo nella prima puntata riguarda una coppia di nonni pugliesi che abitano a Milano. Pensa che hanno iniziato a dilettarsi caricando video di ricette su Youtube. Lino Banfi ha pensato di mandargli un videomessaggio. Emotivamente è stata difficile da gestire“, ci ha rivelato con emozione. A proposito poi del suo ritorno in Rai, Corsi ha dichiarato di aver stretto un bel rapporto con Stefano Coletta nei confronti del quale nutre una stima personale e professionale. E sulla sua esperienza come inviato nel programma “Le Iene” a cui deve il successo e la popolarità il conduttore ha rivelato di aver vissuto situazioni spiacevoli confessando al contempo la soddisfazione per essere riuscito a raccontare assieme al Trio Medusa la tematica della disabilità in modo dissacrante. Sui prossimi progetti, Corsi ci fa una dichiarazione: dopo “Amore in quarantena” è pronto a tornare sul Nove con “Deal with it”. Gli impegni non mancano e noi non possiamo che fargli un grosso in bocca al lupo per questo nuovo e interessante progetto.

Intervista esclusiva a Gabriele Corsi

Gabriele, il 30 maggio debutterà su Raiuno il nuovo programma “Amore in quarantena”. Com’è nata l’idea di questo progetto?

Facendo radio mi sono reso conto che la gente aveva voglia di condividere le proprie esperienze. Sai, è un periodo che nel bene e nel male ha posto tutti di fronte a delle difficoltà, piccole o grandi che siano. Io mi reputo un privilegiato rispetto a tante altre realtà. Molti in questo periodo si sono domandati se quello che stava capitando a loro dal punto di vista personale era successo anche ad altri. Sembra che sia passato tantissimo tempo quando invece non è trascorso neanche un mese. La domanda più comune è stata: torneremo alla vita normale? chi saremo diventati?. Nelle storie che abbiamo raccolto racconteremo tutti i tipi di amore, dai nipoti con i nonni alle coppie separate a causa del lockdown ma anche i single. Tutti avevano voglia di sentirsi più vicini e in questo i social hanno aiutato. A tutti coloro che avevano scritto abbiamo chiesto di riprendersi con i mezzi che avevano a disposizione per raccontarci quel periodo che stavano vivendo. Il cuore del programma sono i protagonisti proprio perché abbiamo letto in questi mesi tante storie senza però conoscere i volti. In seconda puntata abbiamo raccontato la storia di un’infermiera di Bergamo che si è messa in autoquarantena per proteggere le figlie. Ci ha raccontato attraverso il cellulare che la mattina si alzava e che le lacrime le colavano nel cappuccino. Ne è nato un racconto bellissimo, toccante e anche molto divertente. Uno spaccato di vita reale in prima persona.

Che impatto ha avuto il lockdown nelle relazioni interpersonali e sentimentali? Secondo te la convivenza forzata ha rinsaldato di più le coppie o ne ha più messo a nudo le fragilità?

Mi stai chiedendo di calarmi nei panni di un’esperto quando non lo sono affatto. Secondo me, dando un’occhiata alle nostre storie, questa situazione ha confermato se c’era una grande sentimento o amplificato se era evidente una crepa nel rapporto. E’ difficile che un rapporto solido si sia rotto. Posso capire però che per le coppie instabili condividere spazi piccoli e angusti abbia portato a dinamiche di conflitto.

C’è stata una storia che più ti ha colpito?

Ce ne sono state tantissime. Non avendo più i nonni con i quali sono cresciuto e avendo il coronavirus spazzato via la generazione dei nonni la storia che più mi ha colpito e che racconteremo nella prima puntata riguarda una coppia di nonni pugliesi che abitano a Milano. Pensa che hanno iniziato a dilettarsi caricando video di ricette su Youtube. Lino Banfi ha pensato di mandargli un video messaggio. Emotivamente è stata difficile da gestire. Sempre nella prima puntata racconteremo la storia di una coppia che sono diventati genitori venerdì 17 aprile a Milano. Condivideranno la loro storia con Luca Argentero anche lui diventato papà da poco confidandosi le difficoltà che hanno dovuto affrontare in quarantena. Questo virus ha messo tutti sullo stesso piano e nella condivisione delle esperienza trovi la parte più bella del periodo passato.

Ho letto che interverranno anche personaggi famosi. Ci puoi dare qualche anticipazione?

Nella prima puntata ci saranno Lino Banfi e Luca Argentero. Quando abbiamo contattato i personaggi famosi sono stati tutti contenti di partecipare. Nella seconda puntata avremo addirittura l’intervento in diretta tramite Skype di due personaggi famosi del mondo della musica ma non posso dire altro.

Ad affiancarti nella conduzione il Trio Medusa. Che ruolo avranno nel programma? Ci dobbiamo aspettare delle sorprese?

Furio e Giorgio saranno i corrieri e a ciascuna delle coppie protagoniste della puntata faranno delle sorprese. La sorpresa varia a seconda della storia d’amore. In tutto questo programma c’è tutto quello che è caratteristico della quarantena: la terrazza da cui conduco il programma, il video racconto dell’amore in quarantena, le chiamate tramite Skype e le consegne a domicilio.

Ho letto che durante una vacanza estiva trascorsa insieme avevate costruito una emittente radiofonica amatoriale, con continua a leggere sul sito di riferimento