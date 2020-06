Intervista esclusiva a Giulia Salemi: “Non porto rancore in amore. Il male si dimentica, il bene rimane”

Ha debuttato come scrittrice con il libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Un libro in cui ha voluto raccontare la sua infanzia difficile fatta di emarginazione e discriminazione. Stiamo parlando della giovane influencer Giulia Salemi che per la prima volta ha deciso di raccontarsi mettendo nero su bianco la sua storia personale. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Giulia ci ha raccontato di essere stata a scuola vittima di bullismo sottolineando come ciò che prima la imbarazzava si sia oggi trasformato in un motivo di vanto: “Purtroppo sono stata presa di mira anche da un gruppo e ne racconto un aneddoto all’interno del libro. Ora a Milano essere straniera è un vanto ma da bambina me ne vergognavo perché ero considerata un’extracomunitaria. A scuola poi non mancava l’occasione per sottolineare questa mia diversità. Ero sempre alla ricerca dell’approvazione degli altri“, ha dichiarato. Un’adolescenza segnata dalla separazione dei genitori che ha provocato in lei una enorme sofferenza. A tal riguardo Giulia ci ha rivelato: “Il rancore è un sentimento che non mi appartiene e cerco sempre di non provarlo. Non provo assolutamente rancore nei loro confronti. E’ stato un momento molto doloroso anche perché una ragazza di 16 anni non può trovarsi a scegliere tra una madre e un padre. Mi sono trovata catapultata in un contesto di adulti e fin da subito ho dovuto imparare a prendere delle decisioni assumendomene le conseguenze“. Nel libro la Salemi parla anche di amori e di disavventure sentimentali. Noi andiamo in punta di piedi quando le chiediamo del suo rapporto con Francesco Monte. Un amore che le aveva fatto perdere la bussola ma che rimane uno dei più bei ricordi della sua vita: “Anche Francesco ha segnato un capitolo della mia vita molto importante e ha rappresentato per me l’amore. Come per tutti gli amori che finiscono pian piano ci si dimentica del male e si ricorda il bene. Sono una persona che è in pace con sé stessa e non ho sensi di colpa. Ho amato e mi sono sentita anche amata in certi momenti e quindi sono felice così. Non ho alcun tipo di rancore perché ognuno poi si è rifatto la propria vita“. A proposito poi di sogni professionali, Giulia ci svela che le piacerebbe “convolare” alla conduzione di un programma. Non chiude la porta ai reality anche se strizza volentieri un occhio al talent show di Raiuno “Ballando con le stelle”: “Partecipare sarebbe una bella sfida per me. Non si sa mai nella vita ma se dovesse succedere non mi tirerei indietro“, ha rivelato. In attesa di vederla ballare in pista noi le auguriamo che il suo libro possa scalare le classifiche regalandole quella felicità che gli uomini in questi anni non hanno saputo darle.

Intervista esclusiva a Giulia Salemi

Giulia, sei al tuo debutto in libreria con il tuo primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?

Con questo libro ho voluto trarre la somma di quello che mi è successo da quando sono piccola ad oggi per poter iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Penso che alcune cose non si possono raccontare tramite un’intervista o un post su Instagram o un tweet di poche righe e mettere nero su bianco i miei pensieri anche quelli più imbarazzanti mi è sembrata una bella occasione. Nel libro ho raccontato cose molto personali di cui mi sarei vergognata in passato a parlarne perché non ero ancora pronta per farlo. Ho svelato dei lati inediti di me che non avevo mai mostrato neanche nella casa del Grande Fratello. E’ stato un po’ come andare dallo psicologo. Sai molte persone dicono “ma hai 27 anni”. Io a quelle persone dico che bisogna vedere la qualità della vita che si è vissuta fino a quel momento. Sin da quando ero bambina ad oggi posso dire che me sono successe tante. Mi sono sentita pronta per chiudere il primo capitolo della mia vita. Un capitolo di cui fanno parte l’infanzia e l’adolescenza. Nel libro ho affrontato tematiche delicate e ancora attuali come l’emarginazione, la discriminazione, il bullismo, il sentirmi diversa per colpa degli altri perché ero straniera. Ora a Milano essere straniera è un vanto ma da bambina me ne vergognavo perché ero considerata un’extracomunitaria. A scuola poi non mancava l’occasione per sottolineare questa mia diversità. Ero sempre alla ricerca dell’approvazione degli altri. Ho raccontato anche le vicissitudini familiari e la separazione dei miei genitori. Mi sono trovata catapultata nel mondo degli adulti mentre le mie amiche vivevano la loro spensieratezza. E poi ho voluto raccontare degli amori sbagliati ma soprattutto delle disavventure sentimentali. Ho scritto questo libro adottando un linguaggio ironico anche se le mie fan mi hanno confessato di aver riso ma anche di aver pianto leggendo il libro. Si sono emozionate perché mi sono aperta come mai avevo fatto prima. Ogni capitolo ha un risvolto positivo perché il mio intento è spronare e indurre alla riflessione.

Passiamo al titolo. La cioccolata è il tuo elisir contro la tristezza? Come mai agli uomini hai sempre preferito la cioccolata?

Il cibo è sempre stato per me una valvola di sfogo. Sai, gli uomini vanno e vengono, portano gioia ma anche dolore. La cioccolata invece è una delle poche certezze della mia vita, mi regala gioia e mi strappa il sorriso. Se un uomo non può dare felicità, almeno ci pensa la cioccolata.

Nel libro affronti anche il tema della diversità e dell’emarginazione. Anche tu sei stata vittima di atti di bullismo? C’è stata un’offesa che ti hanno rivolto che più ti ha ferita?

Sì mi è successo soprattutto a scuola. Alcune volte si ha la tendenza a non raccontarlo ai propri genitori perché ci si vergogna. A scuola non manca l'occasione di essere vittima di comportamenti sbagliati, contorti e malati che ti fanno poi vivere nell'insicurezza alla costante ricerca dell'accettazione. Purtroppo sono stata presa di mira anche da un gruppo e ne racconto un aneddoto all'interno del libro. Non è stato facile perché la