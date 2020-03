Intervista Esclusiva a Jacopo Ottonello, dal Talent di Maria De Filippi ai progetti futuri: “Il mio album Colori, è un’esplosione in musica, dove racconto una storia, una emozione”

Direttamente dal Palco di Amici ai microfoni di Super Guida Tv il cantante Jacopo Ottonello uno dei partecipanti al talent che è stato eliminato ad un passo dalla Finale. Jacopo ci ha regalato bellissime emozioni e una sua verità che molto spesso non si vede in televisione. Questo ci da la dimensione esatta di quanto per bene sia questo ragazzo che è riuscito persino a far commuovere la nostra Queen, Maria De Filippi. E’ vero Jacopo è un bravissimo ragazzo che unisce al talento una educazione, un garbo e una dolcezza che oggi è merce rara. In questo mondo sempre più veloce, sempre più social lui conserva una purezza d’animo che lo rende unico e forse non ci siamo più abituati. Si dice, di solito che “genio e sregolatezza” (tipico di altri talenti quali i ballerini Javier e Nicolai) vanno di pari passo, ma Ottonello, rappresenta una inversione di tendenza. Genio ed educazione, che non deve essere confusa con “noia”. Ma vediamo di scoprire qualcosa in più su questo ragazzo: dal percorso ad Amici e ai suoi progetti futuri.

Jacopo Ottonello di Amici ai microfoni di Super Guida Tv: l’Intervista in esclusiva

Ciao Jacopo, come stai? Come stai vivendo questo periodo così difficile per il nostro Paese? Come è stato riabbracciare la tua famiglia, la tua ragazza, dopo mesi di lontananza?

Sto vivendo in modo più positivo possibile, anche se di positivo poi, non si riesce a prendere tanto. Uscito dal programma ho e avevo un sacco di progetti da fare con la mia casa discografica e il mio manager ma al momento non si possono realizzare. Ma la fortuna è che si possono organizzare al meglio per essere ancora più forti, ecco questo si… Quindi sto cercando di vivere questo periodo nel modo più positivo possibile stando con i miei cari. E’ stato bellissimo riabbracciare mia madre, mio padre e naturalmente la mia ragazza che si è fatta trovare in casa, dopo tutti i controlli imposti dal protocollo governativo. Sono riuscito finalmente a rivederla: per me è stata come una boccata d’aria nuova, ossigeno per i miei polmoni e soprattutto per il mio cervello.

Nel 2019, hai deciso di metterti alla prova con una nuova esperienza, lasci il tuo lavoro come amministratore del cimitero della tua città e approdi ai casting di Amici. Alla fine ce la fai ed entri. (avevi già fatto i casting per X-Factor e in quell’occasione non ci fu nessun riscontro). Te lo aspettavi o ci speravi?

Quando ho fatto X Factor ero un pò più piccolo rispetto a quando ho fatto il provino ad Amici. Tuttavia, quando mi metto in testa qualcosa, la porto a termine. Così, nel 2019, ho deciso di provare a fare i provini per entrare nel talent: me lo sono prefissato e ci sono riuscito. Mi sono messo in testa quella cosa lì e quella cosa lì si è avverata. Lo volevo con tutto me stesso, infatti se tornassi indietro rifarei tutti i passaggi e tutte le cose che ho fatto: sia prima di entrare all’interno della scuola, che dopo. Ho lasciato il mio lavoro al cimitero perché avevo così tanta voglia di essere un artista, un musicista e piano piano, passo dopo passo, cerco- cerchiamo insieme al mio Team- di far sì che questo avvenga. Ancora non sono nessuno, ma voglio diventare qualcuno con la musica Italiana. Lascio il mio lavoro di amministratore di cimitero con la voglia e l’intenzione di non tornarci più, ma non perché mi dispiacesse, ma perché il mio lavoro è la MUSICA.

Amici mi ha cambiato nel cuore e nel modo si essere di Jacopo

Amici in cosa e come ti ha cambiato? Quando hai iniziato questa avventura eri un po’ la disperazione della prof. Pettinelli, perché non ti impegnavi abbastanza. Poi sei cambiato. Spiegaci un pò il tuo cambiamento.

Amici mi ha cambiato, mi ha cambiato tanto perché vedo le cose in una maniera diversa. Mi ha dato tantissimo soprattutto la prof.ssa Anna Pettinelli perché mi ha insegnato ad impegnarmi: perché io anche a scuola, non è che avessi poi tutta questa voglia di studiare. Ho avuto la “sfortuna” ma anche la fortuna, che nella scuola ci fossero anche queste lezioni qua, per altro bellissime e mi hanno catturato fin da subito perché comunque l’argomento era la musica. Quindi nonostante non avessi voglia di tornare ad applicarmi sui libri, l’argomento era per me attrattivo e interessante. Merito anche della prof. Pettinelli che mi ha fatto appassionare alla sua materia, mi ha dato un sacco di informazioni che io ho sfruttato al meglio. Ad esempio, anche durante la pausa natalizia, durante le cene, la vigilia Natale o Capodanno, io mi sentivo bene perché sapevo qualcosa in più, ero più acculturato di quando sono entrato e di questo sarò eternamente grato e ringrazierò per sempre Anna, per quello che ha fatto nei miei confronti. Mi sento molto diverso da quando sono entrato.

Ad un passo dalla Finale sei stato battuto da Giulia Molino e hai dovuto rinunciare al programma, ma non al tuo sogno. Secondo te meritavi più tu di proseguire oppure lei lo ha meritato più di te?

In quel momento lì, devo dire tutta la verità, non è per andare contro Giulia assolutamente, perché anche lei ha fatto una esibizione pazzesca. Ma in quel momento lì, quando stava per scendere la maglia mi sentivo che dentro di me l'avrei presa. Mi ripetevo: "sei stato fenomenale su quel palco, sei stato veramente forte". Quando magari mesi prima, mi sentivo sovrastato dal palco: mentre quel giorno lì, sono Io che ho sovrastato il palco. Io mi meritavo quella maglia lì. Peccato non è avvenuto ma io ho vinto lo stesso perché ho dimostrato semplicemente di essere sempre me stesso in qualsiasi occasione. Di cercare di fare uscire anche la parte umana, perché volevo essere completamente spoglio di qualsiasi abito. Nel momento in cui ti metti a cantare sul palco la gente deve sentire la tua emozione che racconti tramite i tuoi testi. Sono contentissimo di essere arrivato fino a lì, però