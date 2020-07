Intervista esclusiva a Matilde Brandi: “Se avessi una seconda possibilità rifarei Tale e quale show”

Non si è mai montata la testa facendo tesoro della grande lezione impartita dai suoi genitori che le hanno trasmesso i valori dell’umiltà e del rispetto per il prossimo. Stiamo parlando di Matilde Brandi che durante il lockdown per l’emergenza coronavirus ha dovuto fare i conti con la scomparsa dell’amato papà. Una ferita ancora aperta per la showgirl che ci ha parlato dei ricordi più belli che la legano al padre: “Mi manca anche condividere un piatto di pasta. Negli ultimi mesi si era ammalato gravemente ma io ci tenevo ad andare a pranzo tutti i giorni da lui. Da buon romagnolo amava cucinare la carne alla brace ed era fenomenale la sua piadina. Non sono più riuscita a farla come la faceva lui“. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Matilde ci ha rivelato di aver ricevuto in questi anni numerose proposte ma di aver rifiutato per amore della famiglia. In tema reality, le chiediamo anche delle voci che circolano in questi giorni e che riguardano la sua partecipazione alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. “Sono anni che girano queste voci. Io confermo solo quando ho il contratto firmato. Finché non c’è l’ufficialità non ci faccio neanche caso a queste notizie che circolano. Se mi chiamano, ben venga“. Per quanto riguarda la vita privata, Matilde ci confida di non sentire il bisogno di sposarsi: “Sono ormai quindici anni che stiamo insieme. Se deve arrivare arriverà. Le nostre figlie ce lo hanno chiesto quando erano più piccole. Non ne abbiamo mai sentito il bisogno e stiamo bene così al momento. Non serve l’anello al dito“. Si definisce una mamma amica, dedita all’ascolto e dispensatrice di consigli. Parlando poi di seconde occasioni Matilde ci fa una rivelazione: “Rifarei “Tale e quale show” con un’altra testa. Ogni volta che dovevo cantare in diretta mi veniva la strizza. E pensa che durante le prove facevo delle performance pazzesche”. Chissà se Carlo Conti prenderà in considerazione questa richiesta bis. A noi piacerebbe rivederla in TV magari in un bel varietà oppure dietro il banco di un talent nella veste di giudice. In attesa di conoscere quali saranno le novità che la riguarderanno, noi incrociamo le dita per il suo futuro professionale.

Intervista esclusiva a Matilde Brandi

Matilde, durante l’emergenza coronavirus hai subito una grave perdita perché è venuto a mancare tuo papà. In quei momenti di dolore a cosa ti sei aggrappata? Cosa ti ha dato la forza per superare la sua scomparsa?

E’ una ferita ancora aperta. Nonostante papà avesse una certa età difficilmente riesci a fartene una ragione perché è pur sempre una parte di te che muore. La sua scomparsa è avvenuta in un momento difficile in cui a causa del coronavirus si aveva paura a mettere il naso fuori casa. Mi sono identificata in quei figli che hanno perso i loro genitori senza avere la possibilità di dargli l’ultimo saluto.

Qual è il ricordo più bello che ti lega a lui? E qual è la lezione più importante che ti hanno lasciato i tuoi genitori?

Sono tanti i ricordi che mi legano a mio padre. Mi manca anche condividere un piatto di pasta. Negli ultimi mesi si era ammalato gravemente ma io ci tenevo ad andare a pranzo tutti i giorni da lui. Da buon romagnolo amava cucinare la carne alla brace ed era fenomenale la sua piadina. Non sono più riuscita a farla come la faceva lui. I miei genitori erano persone semplici e mi hanno trasmesso il rispetto nei confronti del prossimo. Mia madre mi diceva sempre di essere onesta e gentile con gli altri anche se mi facevano dei torti. Questa è la stessa lezione che ho impartito alle mie figlie. Ci tengo che salutino e ringrazino anche chi non conoscono.

Hai parlato di rispetto e di amore per il prossimo. In questi anni c’è stata qualche critica che ti ha ferito di più?

Credo che le critiche siano fondamentali per la crescita di una persona. Ci sono quelle che ti feriscono di più e altre che feriscono di meno. Negli anni ho imparato a fregarmene anche se mi feriscono le critiche ingiuste. Ho imparato che nella vita contano i fatti.

Hai dichiarato in un’intervista di aver rinunciato a delle proposte in questi anni. Cosa ti avevano proposto?

Mi hanno proposto un po’ di tutto. In questi anni mi sono dedicata molto alla famiglia anche perché crescere due gemelle non è stata proprio una passeggiata nonostante gli aiuti che ho avuto. Ho rinunciato a fare delle tournée o anche dei reality in cui veniva richiesto di stare per molto tempo lontana da casa. Ho rinunciato anche a “Pechino Express” perché avevo mia madre malata di Alzheimer. Mia madre quando stava bene mi esortava a lavorare nonostante avessi due figlie da crescere perché aveva il timore che non mi chiamassero più. Ho sempre lavorato e in questi anni mi sono dedicata alla mia scuola di danza. Non mi arrendo e non mi fermo mai. Trovo sempre qualcosa da fare.

Considerando la tua preparazione e professionalità non ti sei sentita svilita per il fatto che ti venissero proposti reality?

Non mi sono sentita svilita e ti spiego perché. Oggi la televisione è cambiata e la gente si diverte a conoscerti dal punto di vista personale. Ho avuto la fortuna di dimostrare le mie capacità e di fare la più bella televisione che si potesse fare. Può essere divertente far scoprire una Matilde privata. L’importante è come si fanno i reality. Se a me capitasse di partecipare porterei me stessa agendo sempre nel rispetto degli altri.

Da alcuni giorni stanno girando delle voci insistenti in merito ad una tua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Confermi che ci sono delle trattative in corso oppure smentisci la notizia?

Sono anni che girano queste voci. Io confermo solo quando ho il contratto firmato. Finché non c’è l’ufficialità non ci faccio neanche caso a queste notizie che circolano. Se mi chiamano, ben venga.

Qualche anno fa avevi rivelato che ti sarebbe piaciuto fare il giudice ad continua a leggere sul sito di riferimento