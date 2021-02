Intervista esclusiva a Miss Italia 2020, Martina Sambucini: “Sono stata presa di mira dagli haters. Mi hanno dato anche dell’anoressica”

Dopo essere stata incoronata Miss Italia, Martina Sambucini è pronta a debuttare in un nuovo impegno televisivo. Affiancherà Roberto Onofri alla conduzione di “Port to Port”, il format televisivo che accende le telecamere sull’ambiente marittimo e portuale d’Italia e che andrà in onda su Cibor Tv.

Un format, quello di “Port to Port” (prodotto da Italian Television Network e patrocinato da Assoporti), che non solo narrerà il fil rouge che unisce l’uomo al mare, ma che permetterà, attraverso delle testimonianze, interviste, tutorial e informazione, di comprendere meglio le leggi marittime, le storie di chi è nato in quel mondo e tutt’oggi ci opera oltre alle figure istituzionali che lo governano.

Un viaggio emozionante ed interessante, che punterà i riflettori anche sulla fauna del mare, sui pescatori e pescherecci, su quegli aneddoti che molto spesso sono solo frutto dell’inventiva dei cartoni animati, o dei film sulla nautica, ma che qui si riscontreranno con la realtà.

Abbiamo sentito in esclusiva Miss italia 2020, Martina Sambucini che ci ha parlato di questa sua esperienza facendo trasparire la sua grande emozione. La lontananza da casa però preoccupa un po’ i suoi genitori che si dicono dispiaciuti per non poterla avere per un po’ sotto lo stesso tetto. Una sensazione provata anche dal ragazzo che sta accusando il colpo della sua popolarità. Con Martina abbiamo parlato anche del momento della sua incoronazione e in particolare dell’incontro con l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro. A tal proposito, ci ha rivelato: “Manila è stata molto dolce con me. Nei suoi occhi ho rivisto l’emozione che lei aveva provato quando è stata incoronata. E’ stato il mio riflesso. Ho avuto poi il piacere di incontrarla nuovamente nel programma “Oggi è un altro giorno”. Lei mi ha consigliato di vivermi questa esperienza al massimo della serenità e della felicità“.

La Sambucini ci ha poi rivelato un gesto inaspettato avvenuto dopo la sua elezione e che ha avuto come protagonista suo cugino. Come ogni anno non sono mancate critiche e polemiche sull’elezione. Martina preferisce non rispondere anche se dichiara di aver sofferto per alcuni commenti. Intanto, Martina sta proseguendo i suoi studi e sogna di trovare presto la sua strada. Ci racconta anche che le piacerebbe iniziare un corso di recitazione e che vorrebbe partecipare a “Ballando con le stelle”. Un appello che speriamo non cada nel vuoto.

Intervista esclusiva a Miss Italia 2020 – Martina Sambucini

Martina, dopo la vittoria a Miss Italia arriva il tuo primo impegno televisivo. Sarai assieme a Roberto Onofri la conduttrice di “Port to Port”. Come ti senti? Sei emozionata?

Sono molto emozionata. Dopo la vittoria a Miss Italia non mi aspettavo di trovare subito un’occupazione in televisione. In questo periodo poi è particolarmente difficile trovare qualcosa da fare considerando la situazione drammatica in cui versa il mondo della cultura e dello spettacolo.

E’ un impegno che ti porterà a stare lontano da casa. I tuoi come l’hanno presa? Sono preoccupati?

Sono felici per questo mio impegno anche se allo stesso tempo sono dispiaciuti per il fatto di non potermi avere a casa per un bel po’. La cosa bella però è che non me lo fanno pesare e preferiscono non far trasparire il loro stato d’animo.

Passiamo alla tua incoronazione come Miss Italia. Come sei arrivata alle selezioni?

Mi sono iscritta al concorso verso metà luglio dello scorso anno. Sono stata richiamata poi per partecipare alla selezione provinciale e ho partecipato a quella successiva a settembre per Miss Roma. Con questo titolo ho avuto l’accesso alla finale di Miss Italia.

Quando hai capito di essere bella?

Non mi sono mai sentita bella rispetto alle mie coetanee. In tanti mi dicono che ciò che mi contraddistingue è la spontaneità. Più che la bellezza la mia arma vincente è la semplicità. Dopo la vittoria, ho acquisito maggiore consapevolezza in me stessa.

Il concorso di Miss Italia era un tuo sogno nel cassetto?

In passato alcune persone mi avevano spronato ad iscrivermi ma in quel momento non ci pensavo nemmeno. Quest’anno dopo la maturità ho voluto provare e mi sono iscritta. L’ho presa come un gioco.

Si è trattata di un’edizione particolare in piena pandemia. Ti è mancato l’abbraccio delle altre ragazze? Sei rimasta in contatto con qualcuna di loro?

Sono rimasta in contatto con tre ragazze che hanno partecipato al concorso. L’emozione che ho provato è stata diversa perché mi è mancato vivere la normalità. Il fatto di non avere il pubblico e di non avere vicino la famiglia mi è pesato.

Ad incoronarti Paolo Conticini e Manila Nazzaro, anche lei ex Miss Italia. Ti ha dato qualche consiglio?

Manila è stata molto dolce con me. Nei suoi occhi ho rivisto l’emozione che lei aveva provato quando è stata incoronata. E’ stato il mio riflesso. Ho avuto poi il piacere di incontrarla nuovamente nel programma “Oggi è un altro giorno”. Lei mi ha consigliato di vivermi questa esperienza al massimo della serenità e della felicità. Nonostante i molti impegni, rimango con i piedi per terra. Sto proseguendo i miei studi perché il mio prossimo obiettivo è la laurea in psicologia.

C’è stato un gesto, una sorpresa inaspettata?

Subito dopo l’elezione di Miss Italia, mio cugino che abita dall’atra parte di Roma ha cercato di raggiungermi allo Spazio Rossellini. Ha subito preso la moto perché voleva venire a farmi i complimenti dal vivo e a festeggiare. Purtroppo io non ho saputo che lui fosse presente considerando che gli era stato bloccato l’accesso e lui è rimasto due ore fuori ad aspettarmi. E’ stato davvero un bel gesto.

Che rapporto hai con il mondo del web? Alle critiche rispondi?

A volte rispondo, altre volte no. Fino a qualche mese nessuno mi conosceva ed ero una ragazza anonima. Leggere da un giorno all’altro commenti un po’ pesanti mi ha fatto arrabbiare. Sono una ragazza molto impulsiva e rischio di non contenermi. Su questo aspetto, devo migliorare. Riesco però a distinguere una critica costruttiva da un insulto o da una cattiveria.

C’è stata una critica in particolare che ti ha ferito?

