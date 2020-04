Intervista esclusiva a Teresanna Pugliese: “Ho pensato molte volte di abbandonare la casa del Grande fratello Vip”

Ha varcato la porta rossa del “Grande Fratello Vip” sentendosi in colpa per aver lasciato la famiglia a casa. Ha vissuto momenti di sconforto ma, anche se all’inizio non è stato facile, è bastata una telefonata del marito per darle la carica giusta. E ancora una volta Teresanna Pugliese ha dimostrato di essere una ragazza determinata nonostante le sue fragilità. Eliminata ad un passo dalla finale, Teresanna ha dichiarato di aver vissuto un’esperienza bellissima nonostante il poco tempo vissuto nella casa rispetto agli altri concorrenti. Un tempo che non le ha permesso però di farsi conoscere meglio dal pubblico. Per questo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non sembra riluttante a replicare la partecipazione ad un reality qualora le venisse proposto. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Teresanna ci ha parlato del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip confessandoci di aver pensato in alcuni momenti di abbandonare il gioco per riabbracciare la sua famiglia. E a proposito della bagarre tra Valeria Marini e Antonella Elia, la Pugliese ha espresso il suo parere sottolineando l’intenzione più volte manifestata da parte di Valeria di trovare una conciliazione. Una pace, però, che a quanto pare tarda ad arrivare. In questa chiacchierata, Teresanna ci ha anche rivelato di aver pensato di chiamare Maria De Filippi dopo che le era stata annunciata la sua partecipazione al programma. Una figura importante per la Pugliese che ricorda la conduttrice con molto affetto ringraziandola a distanza di anni per l’opportunità concessa di far parte del programma “Uomini e donne”. Proprio parlando del programma, la bella napoletana ha voluto mettere a tacere le voci infondate di un’accusa nei confronti della redazione del programma sulla base di alcune confidenze avvenute all’interno della casa. Sulla vita privata, Teresanna ci ha aperto il suo cuore confidandoci che suo marito Giovanni è il suo punto di forza e che se non fosse stato per lui lei non avrebbe partecipato. Essendo scaramantica non ci ha voluto confessare il suo sogno nel cassetto. Noi però le auguriamo di poterlo realizzare al più presto.

Intervista Esclusiva a Teresanna Pugliese

Teresanna, come puoi definire il tuo percorso nella casa del Grande Fratello Vip?

E’ stato inaspettato. Dietro questa parola c’è tanto. E’ un viaggio mentale che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. Un viaggio condizionato da un tempo che mi sono persa considerando che sono entrata a metà percorso e nel contempo dalla situazione che si respirava fuori. Questi due fattori hanno determinato dei momenti di sconforto.

Cosa ti ha spinto a partecipare?

Mi ha spinto a partecipare il fatto che molti non mi conoscessero abbastanza se non per il capitolo “Uomini e donne” di ormai dieci anni fa. Tutti mi legavano a quella trasmissione, a quella storia e di me si parlava dal punto di vista del gossip. Il pubblico mi ha continuato a seguire dimostrandomi affetto e in considerazione di questo ho sentito la necessità di mostrare altri aspetti del mio carattere. Purtroppo il tempo è stato poco e tante dinamiche mi hanno condizionata e bloccata. Se devo essere onesta non ho avuto abbastanza tempo e modo per venire fuori come volevo. Sono stata sempre me stessa nonostante a volte abbia avvertito delle limitazioni. Se fossi entrata prima avrei raggiunto il mio obiettivo.

Ti sei sentita subito accolta dentro la casa o hai incontrato qualche resistenza?

E’ stato come entrare in una classe a metà anno scolastico. In questo caso ho dovuto recuperare quello che era successo all’interno del programma per poi familiarizzare ed integrarmi in un gruppo già formato. Non è stato facile. Le prime due settimane ero completamente spenta per il distacco dalla famiglia che fino a quel momento non avevo mai avuto. Poi non volevo essere invadente perché temevo di non essere accettata. Pian piano ho metabolizzato il distacco e sono riuscita ad integrarmi con il mio spirito di aggregazione e non grazie agli altri a parte qualcuno con cui ho legato di più. Mi riferisco a Patrick, Fernanda, Licia e Fabio.

Sei d’accordo con la vittoria di Paola Di Benedetto? Secondo te chi avrebbe meritato la vittoria?

La vittoria di Paola è stata inaspettata. E’ sempre stata una ragazza a modo, educata, composta e non ha mai avuto eccessi. Secondo me questo ha colpito il pubblico. Ero convinta che vincesse Paolo. Ad un certo punto ho creduto che la vittoria se la giocassero Paolo, Aristide e Patrick. Poi ci sono stati dei colpi di scena e sono rimasti Paolo e Paola. Paola si è sempre comportata bene e sono felice che abbia vinto.

C’è stato un momento in cui hai pensato di abbandonare?

Ce ne sono stati un paio di momenti in cui ho pensato di abbandonare la casa. All’inizio ero nello sconforto totale per la paura di non riuscire ad integrarmi e per il distacco dalla famiglia. In cuor mio in quel momento ho sperato di uscire. Non volevo deludere nessuno perché era una grande possibilità per me. Non l’ho detto a voce alta ma era qualcosa che avevo maturato dentro di me. Dopo le prime due settimane in cui ho iniziato ad apprezzare quell’occasione e dopo la telefonata di mio marito che mi annunciava l’emergenza coronavirus ho cercato di farmi forza. Sono riuscita ad avere la carica giusta per lasciarmi andare, per congelare i sentimenti abbandonando il senso di colpa di non essere presente come madre e sono partita. Un altro momento in cui sono precipitata nello sconforto è stato quando la situazione del coronavirus è peggiorata e iniziavano ad aumentare contagi e decessi. Quando Adriana Volpe è uscita dalla casa ho capito che era successo qualcosa di grave e non sapendo cosa ho iniziato ad avere mille pensieri. Ho pensato di andare via.

All’interno della casa non sono mancati momenti accesi come la lite con Sossio. Cosa ti ha più dato fastidio?

In merito a questa domanda ti direi tutto e niente. Non merita nemmeno un’altra mia parola. Nonostante fossi scoppiata con la consapevolezza di essere associata al suo nome adesso non vorrei più. Si sono toccati sicuramente livelli continua a leggere sul sito di riferimento